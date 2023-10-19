Не лише дрони, а й балістика: Повітряні сили розповіли про нічну атаку ворога

Російські загарбники вночі 19 жовтня застосували для атаки по Україні як ударні безпілотники, так і балістичні ракети. Усього ворог випустив по нашій державі 17 засобів повітряного нападу.

Водночас активно працювала й українська ППО. Таким чином вдалося знищити ворожі об'єкти.

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Що запускала Росія по Україні вночі

У Повітряних силах зазначили, що атака України відбувалася з 20 години 18 жовтня по 5 ранку 19 жовтня. Тоді росіяни обстріляли Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу "Шахед" і керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу,

– мовиться у дописі Повітряних сил.

Зокрема, за даними Повітряних сил, ворог пустив по Україні таки типи ракет і безпілотників:

5 балістичних ракет Іскандер М;

1 зенітну керовану ракету С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

1 крилату ракету (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА "Шахед".

У Повітряних силах зазначили, що Росія атакувала об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там наголосили, що про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації.

Зрештою наші захисники змогли знищити ворожі об'єкти ворога. Зокрема, наші захисники неба знищили 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА "Шахед".

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі

Як відбувалася атака вночі 19 жовтня