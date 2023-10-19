Не лише дрони, а й балістика: Повітряні сили розповіли про нічну атаку ворога
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські загарбники вночі 19 жовтня застосували для атаки по Україні як ударні безпілотники, так і балістичні ракети. Усього ворог випустив по нашій державі 17 засобів повітряного нападу.
Водночас активно працювала й українська ППО. Таким чином вдалося знищити ворожі об'єкти.
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Що запускала Росія по Україні вночі
У Повітряних силах зазначили, що атака України відбувалася з 20 години 18 жовтня по 5 ранку 19 жовтня. Тоді росіяни обстріляли Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу "Шахед" і керованими авіаційними та зенітними ракетами.
Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу,
– мовиться у дописі Повітряних сил.
Зокрема, за даними Повітряних сил, ворог пустив по Україні таки типи ракет і безпілотників:
- 5 балістичних ракет Іскандер М;
- 1 зенітну керовану ракету С-300;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 1 крилату ракету (тип уточнюється);
- 9 ударних БпЛА "Шахед".
У Повітряних силах зазначили, що Росія атакувала об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там наголосили, що про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації.
Зрештою наші захисники змогли знищити ворожі об'єкти ворога. Зокрема, наші захисники неба знищили 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА "Шахед".Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Як відбувалася атака вночі 19 жовтня
- У Миколаєві вночі 19 жовтня пролунали два потужні вибухи. Після цього Повітряні сили попередили про загрозу пуску балістичного озброєння російськими загарбниками.
- Крім того, вночі ворог також влучив по Павлограду у Дніпропетровській області. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначав, що внаслідок атаки був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
- Вже вранці 19 жовтня окупанти знову запустили ракети по Україні. Так, над Кривим Рогом збили одну ракету, яка летіла на місто.
- Раніше у Генштабі ЗСУ розповідали, що російська армія пускала по Україні 6 "Шахедів". Наші захисники неба змогли збити 3 з цих безпілотників.