Не очікую, що приїде з подарунками до Києва, – Зеленський про візит Меркель

Володимира Зеленського не турбує те, що перед візитом до Києва Ангела Меркель зустрінеться з Володимиром Путіним. Український лідер наголосив: він може реалістично оцінювати свої очікування.

Водночас Зеленський не виключає варіанту, що Меркель привезе до Києва певні гарантії енергетичної безпеки для України. Про це вона може домовитися з Путіним під час візиту до Москви.

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Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона (Меркель – 24 канал) прибуде до Києва,

– наголосив Зеленський.

Серед гарантій, які Меркель може привезти в Україну, – згода Росія на постачання мінімальних обсягів газу, які транспортуватимуться газопровідною системою України в ЄС.

Підхід Меркель до Москви – надто м'який

За словами Зеленського, Меркель керується прагматичними міркуваннями у відносинах з Росією. Її підхід до країни-агресора є надто м'яким.

Український лідер наголосив, що Росія досі має вплив. Меркель не хоче сюрпризів під час виборів до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня.

"Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м'яко",

– зізнався Зеленський.

Які теми Меркель планує обговорити з Путіним

До Москви Меркель прилетить 20 серпня.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт розповів, що на порядку денному є низка важливих питань.

Зокрема, Меркель та Путін обговорять питання України, Афганістану та Білорусі.

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