Не Петро I, а діти тепер визначатимуть Росію у світі, – Зеленський про обстріл Чорткова
Російські окупанти ввечері 11 червня випустили ракети по Тернопільській області. Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий злочин країни-агресорки.
Володимир Зеленський повідомив, що після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебуває 10 людей. Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні до українців, передає 24 канал.
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Президент України зазначив, що не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі. Як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор.
Серед постраждалих дівчинка – їй 12 років. Вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської армії,
– розповів Володимир Зеленський.
"Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти. Діти. Поранені та вбиті російськими ударами", – наголосив Зеленський.
Що відомо по ракетному удару на Тернопільщині: останні новини
- Російські окупанти ввечері 11 червня випустили 4 ракети з акваторії Чорного моря по Чортківщині й поцілили у військовий об'єкт та об'єкти цивільної інфраструктури.
- Внаслідок ракетних ворожих ударів частково зруйновано військовий та цивільні об'єкти. Постраждали 4 п'ятиповерхових будинків. Також через детонацію пошкоджено газову трубу, внаслідок чого трапився витік газу та загоряння. Постачання газу до Чорткова одразу зупинили.
- У правоохоронних органах стверджують, що на об'єкті, по якому били росіяни, не було ніякого озброєння.
- Унаслідок цього постраждали 22 людини. Серед постраждалих є 7 жінок та 12-річна дівчинка. Про це на брифінгу розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Крім того, під завалами знайшли двох неповнолітніх, каже місцева влада. Одній дитині довелось накладати шви
- Була інформація, що люди почали масово покидати місто після вибухів. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу назвав це фейком.
- Відео моменту запуску ракет опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Ці кадри є доказом злочинів російської армії проти цивільного населення України. Адже більшість постраждалих внаслідок атаки по Чорткову – мирні мешканці та діти.
Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського за 12 вересня