Не треба грати в дурника, – Піонтковський назвав справжні наміри Путіна

Росія продовжує не виконувати пункти мінських домовленостей. Це потрібно визнати і наголосити Москві, що Україна знає про її плани.

Наша держава повинна сказати правду про "Мінськ". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

Варто прочитати Це вузьке коло, – Каспаров припустив, хто ухвалює рішення про наступ на Україну

Мінськими угодами Росія керує Україною

За його словами, ніхто не хоче, щоб його звинуватили у зриві мінських угод. Однак правду не треба замовчувати.

Щодо України – не треба грати в дурника з мінськими домовленостями,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що відповідний документ – інструмент для підпорядкування України. Росія не має наміру повертати окуповані території.

Навіщо Росії мінські домовленості

Навпаки – держава-агресорка залучена в мінські домовленості, щоб розповсюдити статус "ОРДЛО" всією Україною.

"Немає сенсу вдавати із себе дурника. Україна повинна сказати: "Ми бачимо замисел і ми його заперечуємо", – зауважив Піонтковський.

Повний ефір Романа Цимбалюка із Піонтковським: дивіться відео



Піонтковський нагадав, як прессекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Стокгольмі перед відеоконференцією "притиснули" главу МЗС Росії Сергія Лаврова до стінки та попросили перерахували 5 пунктів мінських домовленостей, які не виконує Москва, серед яких:

припинення вогню;

звільнення полонених;

дозвіл контролю для Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Тоді Лавров заявив, що найголовніше – політичні питання, а інше – нібито другорядне.

Він заявив: "Ми вбиватимемо українських військових і катувати заручників, поки ви не погодитесь на політичні вимоги". Це – позиція Москви щодо мінських угод,

– сказав Піонтковський.

На його думку, цю позицію потрібно чітко означити, а не "грати в ігри", нібито мовиться про територіальну цілісність України та повернення окупованих територій.

Головне про мінські домовленості

Росія підписала відповідні домовленості про припинення бойових дій, але не збирається їх дотримуватися.

Натомість держава-окупантка підживлює кровопролиття та ізолювала жителів тимчасово окупованих територій.

Експерти вважають, що формату для тристоронніх перемовин за участю Путіна не існує, а мінських домовленостей давно вже немає.

Водночас у Кремлі заявили, що відповідні угоди – нібито єдиний шлях для Києва вирішити ситуацію на Донбасі.

Цікаво – Гаррі Каспаров про повномасштабний наступ Росії на Україну: дивіться відео