Керівник ЦПД пояснив, чи є загрози для Київської ГЕС після масованої атаки

Російські пабліки поширюють інформацію про нібито ураження Київської ГЕС. У ЦПД відреагували.

Вранці 26 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши сотні ракет і дронів. Вибухи, зокрема, лунали на Київщині. Низка z-каналів та ЗМІ пишуть про ураження Київської ГЕС у Вишгороді. Зокрема, поширюють відео ракетного обстрілу об'єкту та пошкодження після нього.

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Чи існує загроза прориву греблі Київської ГЕС

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що загрози прориву греблі Київської ГЕС немає. Посадовець підкреслив, що зруйнувати її ракетами неможливо. Він закликав не порівнювати сьогоднішній обстріл із ситуацією з Каховською ГЕС.

Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше,

– пояснили у ЦПД.

Зверніть увагу! Раніше у Росії неодноразово цинічно погрожували підривом Київської та Канівської ГЕС. Окупанти робили ці заяви навмисно, аби дестабілізувати ситуацію в Україні, залякати громадян та змусити до капітуляції. Експерти зазначали, що знищення дамб ракетними ударами неможливе. Диверсія також виключена через посилений режим охорони.

Нагадаємо, що в Київській ОВА повідомили про наслідки атаки. В області пошкоджено два енергетичних об’єкти. 22 приватних будинки зазнали пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Один будинок знищено повністю. Ще один значно пошкоджено. Також пошкоджені складське приміщення, гаражі, три авто. Зазначається, що троє людей отримали поранення.

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Наслідки обстрілу ГЕС: дивіться відео

Зазначимо, що за словами президента Зеленського, атака 26 серпня була однією із найбільших.

Ворог використав понад сотні ракет різних типів та близько сотні "Шахедів". Під ударом опинилася критична інфраструктура. Через це в Україні запровадили екстрені відключення світла. У низки населених пунктах – перебої з водопостачанням.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що атаки зазнали 15 областей України. Противник застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Є поранені та загиблі.