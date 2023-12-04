Не впливає на фронт: чи варто Україні обстрілювати російську енергосистему

Українці готуються до важкої зими, яка може стати ледь не найскладнішою в історії країни. Хоча щодня лунають повітряні тривоги, летять дрони та ракети на територію України, масових атак та ударів по енергосистемі, які ми переживали, починаючи з жовтня 2022 року, наразі немає.

Проте росіяни зараз підлаштовують свої атаки під погіршення погодних умов в Україні. Такою думкою поділився з 24 Каналом ексспівробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що атака "Шахедами" 25 листопада мала не меті залишити українців в мороз без тепла.

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Спланували атаку до морозів

Україна вже має люфт у майже два місяці порівняно з 2022 роком. Перші обстріли енергосистеми розпочалися 10 жовтня 2022 року, і кожного тижня були прильоти, що руйнували українські енергооб'єкти.

Звісно зараз кожного дня звучать повітряні тривоги майже у всіх регіонах України. 25 листопада на Повітряні сили ЗСУ знищили 71 з 75 запущених росіянами безпілотників.

Цю атаку окупанти запланували до погіршення погодних умов, які відбулися в Україні 26 листопада. Вони розраховували зруйнувати енергетичну інфраструктуру напередодні морозів та завірюхи, щоб українці замерзли. Але росіянам це не вдалося,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Водночас він припустив, що навряд чи зима 2023 – 2024 років буде гіршою ніж минула.

Росіяни почали підлаштовувати свої атаки до погодних умов. Якщо погода в Україні погіршується, то зростає імовірність, що напередодні відбудуться ворожі обстріли,

– пояснив Ступак.

Крім того, ворог шукає способи вдарити по місцях скупчення української військової техніки.

Якою може бути відповідь України на обстріли росіян наших енергетичних об'єктів: дивіться відео

Це принесе профіт ЗСУ

Раніше Володимир Зеленський заявляв, якщо будуть обстріли української енергосистеми, Росія обов'язково отримає відповідь.

Україна може відповісти ударами по військових об'єктах росіян – від цього ЗСУ буде велика користь. Натомість знищення енергетичної інфраструктури в якомусь російському місті для України, на думку ексспівробітника СБУ, не має особливого значення. Якщо жителі якогось з цих міст посидять без світла, то це ніяк не повпливає на ситуацію на фронті.

"Але, якщо завдавати ударів по електричних підстанціях, теплових чи газорозподільчих станціях, які забезпечують теплом та енергією військові об'єкти, аеродроми, квазівійськові об'єкти, зокрема конструкторські бюро, дослідницькі лабораторії, місця виробництва "Ланцетів" – це принесе великий профіт українським військовим", – зауважив Іван Ступак.

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