Не знаю, нащо росіянам клопіт під назвою "Україна", – Данілов про ймовірне вторгнення

Олексій Данілов прокоментував загрозу вторгнення Росії на територію України. Він вкотре наголосив, що "нам чуже не потрібне, але своє ми віддавати не будемо".

Посадовець зазначив, що агресор це добре знає, адже обізнаний позицією наших громадян. Про це секретар РНБО повідомив під час брифінгу, який відбувся 11 лютого, інформує 24 канал.

Читайте також Зеленський наказав збільшити чисельність територіальної оборони у 200 разів

Не зрозуміло, нащо росіянам той клопіт під назвою "Україна". Ми будемо воювати за своє. Ми перебуваємо на своїй землі, не забираємо територію Росії. За всі часи існування нашої країни ми жодного разу не нападали, але своє нікому віддавати не будемо,

– сказав Олексій Данілов.

Він підкреслив: "Наші військові: чоловіки та жінки будуть захищати нашу державу. Сил і засобів більш ніж достатньо. На сьогодні й завдяки тій допомозі, яку ми отримуємо від наших партнерів".

Україна готова дати відсіч Росії

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Олексій Данілов заявив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Політик наголосив, що Збройні сили готові дати відсіч ворогові.

Брифінг Олексія Данілова за підсумками РНБО: дивіться відео