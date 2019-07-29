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      Не хочеться будувати стосунки як жертва, постійно щось просити, – Данилюк про відносини із США

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      Не хочеться будувати стосунки як жертва, постійно щось просити, – Данилюк
      Не хочеться будувати стосунки як жертва, постійно щось просити, – Данилюк / Власне фото 24 каналу (Ростислав Лабенський)

      Україна не хоче вибудовувати свої стосунки зі США як жертва та постійно просити про допомогу. Варто створити дійсно партнерські відносини.

      Таку думку висловив секретар РНБО Олександр Данилюк ексклюзивно в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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      Він розповів, що провів три дні в США. "Це був перший візит такого рівня від нової адміністрації. Зокрема, ключова зустріч була з моїм візаві Джоном Болтоном, який є радником з нацбезпеки президента Дональда Трампа. Ми обговорювали новий порядок денний співпраці зі США у сфері нацбезпеки", – сказав Данилюк. Також відомо, що він зустрічався з президентом Світового банку.

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      Деталі зустрічі секретар РНБО не розповів, лише наголосив, що візит був успішним.

      Те, що ми проговорювали, буде нашим порядком денним на наступні роки, зокрема й під час зустрічі наших президентів. Ми зараз це напрацьовуємо. Треба очікувати змін, змін на найкраще. Тому що ми хочемо зараз рухатися у напрямку дійсно партнерських відносин. Дуже не хочеться будувати наші стосунки як жертва. Постійно щось просити. Ми сильна країна в центрі Європи. Ми маємо мати суб'єктність не тільки на словах, а й на ділі,
      – заявив Данилюк.

      Окрім того, на питання щодо зустрічі Трампа з Путіним, Данилюк відповів, що Україна не має "дивитися на ліво і на право, хто з ким зустрічаєьться, а мати власну позицію, власні перемовини"

      "Ця загальна логіка підсилить позицію України. От так і має працювати все. Тому моїм завданням є побудувати такі стратегічні діалоги з нашими ключовими партнерами, на яких ми можемо спиратися у світі", – додав він.

      Які зміни планує провести Данилюк в РНБО?За словами Данилюка, Рада національної безпеки й оборони України не готова зараз виконувати функції на потрібному рівні, тому в органі проведуть серйозні зміни. Вони стосуватимуться війни на Донбасі, роботи розвідки і контррозвідки, роботи у сфері енергетики і секторі безпеки та посилення кібербезпеки.

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Відеоблоги Новини США
      Джерело: 24 канал
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