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      Не скажеш відразу – втратиш момент: Богдан розповів, про що шепоче на вухо Зеленському

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      Зеленський і Богдан у Дніпрі
      Зеленський і Богдан у Дніпрі / opentv.media

      У мережі вже досить довго кепкують з того, як глава Офісу Президента Андрій Богдан під час різноманітних заходів за участю гаранта, вряди-годи щось нашіптує йому на вухо. При цьому Богдан не надто зважає на досить інтимну дистанцію, яку порушує поряд із Зеленським.

      Найчастіше Богдан шепоче Зеленському на вухо різноманітні поради та ідеї, які в нього виникають. Про це сам очільник Офісу Президента розповів в інтерв’ю BBC.

      Цікаво: Як Зеленський ухвалює важливі рішення і кому довіряє найбільше

      Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент,
      – переконаний Богдан.

      Зокрема, чиновник пояснив, як з’явилась найпопулярніша фотографія з Дніпра, на якій він шепоче на вухо президенту.

      Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз – якраз це був той момент,
      – наголосив глава ОП.

      На запитання журналіста про те, чи часто Зеленський прислухається до нього, Богдан відповів, що гаранта недооцінюють.

      "Всі рішення приймає президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже понад рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку", – додав Богдан.

      Що відомо про парі Зеленського і Філатова у Дніпрі?

      12 липня 2019 року Зеленський відвідував Дніпро. Тоді президент домовився з міським головою, що Філатов піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня. Мер Дніпра так поспішав, що відкрив переправу на тиждень раніше 7 вересня. 

      Щоправда, не все так гладко. На ремонті Центрального мосту Дніпра чиновники із міської ради могли відмивати гроші. При тому йдеться про чималу суму. Так, 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці здійснили обшуки – якраз у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції мосту.

      До теми: Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки

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      Теги: Новини політики Новини України Андрій Богдан Офіс Президента Володимир Зеленський Курйозні новини Новини Дніпра
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