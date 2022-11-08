Небесна кара: під Мелітополем спалили лігво окупантів, які розмістилися у церкві

8 листопада 2022 , 18:44
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Джерело:

Іван Федоров

Поблизу тимчасового окупованого Мелітополя 8 листопада російських військових настигла "бавовна". У Мелітопольському районі спалили штаб окупантів, який росіяни розмістили в церкві.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що "бавовна" сталася близько 14:00 у селі Вознесенка. За словами Федорова, штаб окупантів підсмажили місцеві сили спротиву.

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Втрати ворога уточнюють

Міський голова Мелітополя розповів, що росіяни розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Повідомляється, що інформацію щодо ворожих втрат наразі уточнюють.

Крім того, Іван Федоров опублікував красномовну світлину "бавовни" в окупантів. "Сонце горить. Ру*ня палає", – написав він.


Сили спротиву підпалили штаб окупантів / Фото з телеграму Івана Федорова

Яка ситуація в окупованому Мелітополі

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Автор: Михайло Гема