Небесна кара: під Мелітополем спалили лігво окупантів, які розмістилися у церкві
Джерело:Іван Федоров
Поблизу тимчасового окупованого Мелітополя 8 листопада російських військових настигла "бавовна". У Мелітопольському районі спалили штаб окупантів, який росіяни розмістили в церкві.
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що "бавовна" сталася близько 14:00 у селі Вознесенка. За словами Федорова, штаб окупантів підсмажили місцеві сили спротиву.
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Втрати ворога уточнюють
Міський голова Мелітополя розповів, що росіяни розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Повідомляється, що інформацію щодо ворожих втрат наразі уточнюють.
Крім того, Іван Федоров опублікував красномовну світлину "бавовни" в окупантів. "Сонце горить. Ру*ня палає", – написав він.
Сили спротиву підпалили штаб окупантів / Фото з телеграму Івана Федорова
Яка ситуація в окупованому Мелітополі
- В окупованому Мелітополі зранку 3 листопада сталася потужна "бавовна". Росіяни невдало покурили на заводі "Рефма", внаслідок чого було знищено командний пункт окупантів.
- Крім того, через "бавовну" пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу. Повідомлялося, що після вибухів на заводі "Рефма" з Мелітополя масово вивозять поранених офіцерів ФСБ.
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- Іван Федоров заявив, що російські загарбники перетворюють окуповану частину Запоріжжя на військову базу. Окупанти вже зайняли промислові підприємства.
- Також російські окупанти вирішили набирати підлітків до своєї так званої "Юнармії". Учнів 9 – 11 класів росіяни вчать користуватися автоматами. Зброя на уроках тепер буденність для українців в окупованому місті.
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