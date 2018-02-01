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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Небезпечне перехоплення літака США винищувачем РФ: військові показали ще 5 відео

06:51, сьогодні 2320 Читать новость на русском
Су-27
Су-27 / Фото з відкритих джерел

Військово-морські сили США опублікували ще п'ять відеозаписів з моментами небезпечного перехоплення російським винищувачем Су-27 американського літака EP-3 Aries.

Відео опублікувала прес-служба 6-го флоту ВМС США.

На відео видно маневри Су-27 довкола американського літака з різних ракурсів.

Читайте також: США зреагували на небезпечну витівку росіян над Чорним морем

Капітан ВМС США Білл Елліс пояснив, що відео показують, як російський Су-27 перехоплює EP-3 з дуже близької позиції – з приблизною горизонтальною відстанню між крилами усього п'ять футів.

Для російського винищувача летіти так близько до літака ВМС США, особливо такий тривалий період часу, є небезпечним. Найменше порушення уваги або помилка пілотів літака-перехоплювача може мати катастрофічні наслідки,
– пояснив Елліс.

Інцидент трапився над Чорним морем неподалік від окупованого Криму.

Теги: Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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