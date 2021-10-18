Неефективно виконують доручення Зеленського, – Кравчук про можливі кадрові зміни в Мінекології
Джерело:24 канал
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів погано виконують доручення президента України. У зв'язку з цим у відомстві можливі кадрові зміни.
Про це заявила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що зробила такі висновки після засідання РНБО, яке відбулось 15 жовтня.
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"Доволі негативну оцінку дали діяльності Міністерства екології. Тому, не виключаю, що там можуть бути кадрові зміни", – розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу".
За її словами, у Мінекології неефективно виконують доручення президента і стратегічні проєкти.До уваги! 18 жовтня відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Серед основних питань обговорюватимуть проєкт Держбюджету на 2022 рік. Раніше Давид Арахамія заявляв, що на цьому засіданні визначатимуться щодо кадрових змін в уряді. Він уточнив, що крісла міністрів можуть втратити від 3 до 5 людей.
У Мінекології можливі кадрові зміни: дивіться відео
Кадрові зміни в парламенті: що відомо
- У вересні 2021 року стало відомо, що у найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад 3 міністрів.
- Після цього на початку жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну відставку міністра екології Романа Абрамовського. Втім, у коментарі 24 каналу він запевнив, що ніякої заяви не писав.
- Водночас Рада національної безпеки і оборони 15 жовтня звернулася до Кабінету Міністрів з проханням перевірити якість роботи керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.