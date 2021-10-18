Неефективно виконують доручення Зеленського, – Кравчук про можливі кадрові зміни в Мінекології

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів погано виконують доручення президента України. У зв'язку з цим у відомстві можливі кадрові зміни.

Про це заявила в ефірі 24 каналу заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зазначила, що зробила такі висновки після засідання РНБО, яке відбулось 15 жовтня.

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"Доволі негативну оцінку дали діяльності Міністерства екології. Тому, не виключаю, що там можуть бути кадрові зміни", – розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу".

За її словами, у Мінекології неефективно виконують доручення президента і стратегічні проєкти.

У Мінекології можливі кадрові зміни: дивіться відео

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