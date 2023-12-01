Мінус укріплення та бойові дельфіни: після шторму Кримський міст став гарною ціллю для ракет

Протягом останнього тижня листопада на Кримському півострові вирувала негода, яка пошкодила також і військові об'єкти окупантів. У такий спосіб природа надсилає окупантам меседж, що їхня військова присутність на півострові недоречна.

Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан. На його переконання, погода створила сприятливі умови для дій проти окупаційних військ на півострові.

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Як погода карає Росію

Такого шторму, за словами Світана, в Криму не було останні 150 років. Востаннє щось подібне трапилось у 1854 році, коли у Кримській війні британсько-французька ескадра втратила близько 30 кораблів через "велику бурю".

Тоді російський імператор говорив, що "буря добре послужила" Росії. Цього ж разу стихія обернулася проти неї, адже через шторм росіяни втратили бонові загородження та бойових дельфінів.

Роман Світан про бурю на кримському узбережжі: дивіться відео

"Поки Росія не відновить своїх загороджень, (Україна – 24 Канал) має вікно можливостей для того, щоб завдати удар по Керченському мосту та Севастопольській бухті. Думаю, зараз цим питанням займаються у Службі безпеки", – припустив Світан.

Що відомо про бурю в Криму

Небачений у цьому сторіччі шторм накотився на Крим наприкінці листопаду. За повідомленням очевидців, хвилі поблизу півострова сягали 9 метрів, а також через негоду впало чимало дерев.

Вирувала стихія і в Євпаторії, де потужні хвилі змили прибережні оборонні позиції загарбників. Через шторм вода заливала прибережні вулиці та житлові будинки, а також – одну з трас, що вела до міста.

Внаслідок шторму було знеструмлено оселі майже 100 тисяч кримців, а кількадесят населених пунктів залишилися без води. За оцінками окупаційної влади, негода завдала півострову збитків на 0,5 мільярдів рублів.