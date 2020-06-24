Володимир Зеленський звернувся до українців щодо негоди у західних областях. Він висловив співчуття родинам загиблих. А постраждалих запевнив, що держава обов’язково відновить зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру.

Зеленський пообіцяв потерпілим допомогу

Відеозвернення президента щодо негоди у Західній Україні опублікував Офіс Президента.

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Зеленський заявив, що держава робить усе необхідне для подолання та мінімізації наслідків природного лиха. За його словами, наразі до робіт залучили сотні рятувальників, нацгвардійців, поліцейських. Людям доставили продукти, воду та предмети першої необхідності.

Президент висловив співчуття родинам загиблих. Він запевнив людей, які постраждали внаслідок повені, що держава не залишить їх у біді.

Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру, обов’язково вирішимо питання житла,

– наголосив президент.

Та додав, що потерпілим виділять необхідну фінансову допомогу.

Над проблемою паводків працюватимуть

Глава держави висловив сподівання, що ситуація не буде загострюватись. "Єдине, що тішить сьогодні, це прогноз на найближчі дні, за яким рівень опадів і води в річках знизиться", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що днями влада розгляне повноцінну стратегію, залучить всіх спеціалістів, щоб вирішити проблему паводків комплексно назавжди або принаймні на десятиліття вперед.

Звернення Володимира Зеленського щодо повеней на Західній Україні: відео

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