Нехай не сують носа, – у МЗС відреагували на погрози Росії через вступ України в ЄС

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на цинічні погрози Росії через курс нашої держави в ЄС. У Києві закликали Кремль не пхати свого носа у чужі справи.

У МЗС України порівняли цінності українців з так званим "русским миром"

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу прокоментував цинічну заяву заступника глави російського МЗС Олександра Грушка. У Києві наголосили, що Росія не досягла історично розвитку, щоб говорити про європейські цінності.

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Росія наразі не досягла історичного розвитку, аби рефлексувати про європейські цінності. Для України цінності – це свобода, демократія, повага до прав людини, верховенство права. Все те, заради чого українці нині боронять свою землю від російської агресії,

– сказав речник українського МЗС.

Ніколенко порівняв цінності українців з так званим "русским миром". Він зазначив, що російська ідеологія базується на пригніченні власного населення, позбавлення його будь-яких прав і свобод та збагаченні владної верхівки.

Тому нехай російський режим не пхає свій ніс у європейську інтеграцію України, а займається власними справами,

– резюмував речник МЗС України.

Росія погрожує Україні та ЄС: що відомо

Росія після повномасштабного вторгнення в Україну погрожує нашій державі за курс до ЄС. У Києві очікують, що в червні Україна отримає статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Однак у Кремлі бачать у цьому загрозу, як і прагнення України бути членом НАТО. Відтак, у МЗС Росії заявили, що вступ України до ЄС призведе до кінця Євросоюзу.

Про те, що Москва проти членства України в ЄС, також заявляв заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський. В Офісі Президента відповіли російському політику та заявили, що думка Росії нікого не хвилює.

Схожі погрози від Росії посипалися на адресу Швеції та Фінляндії, які планують стати членами НАТО. Також Москва пригрозила "денацифікувати" Польщу вслід за Україною.

Україна розпочала курс у ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Досить швидко Європарламент схвалив заявку Києва.

Важливий сигнал Україна отримала у березні, коли саміт ЄС закликав Єврокомісію підготувати висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

У середині квітня Україна заповнила першу частину опитувальника від Єврокомісії. 9 травня президент Зеленський показав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника.

Очікується, що в червні саміт ЄС обговорить заявку України на членство в Євросоюзі.

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