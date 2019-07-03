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      Мамин дім і єдина квартира в Одесі: яку нерухомість декларує і приховує Геннадій Труханов

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      Нерухомість Геннадія Труханова – які маєтки декларує і приховує
      Нерухомість Геннадія Труханова / Колаж 24 каналу

      Одіозний міський голова Одеси Геннадій Труханов разом із колегою, не менш скандальним мером Харкова, Геннадієм Кернесом створили політсилу "Довіряй ділам". Ця партія об'єдналася з уламками "Опозиційного блоку" і йде на дочасні парламентські вибори. Два Геннадії – у першій десятці списку. Що відомо про нерухомість кандидата в депутати Труханова і які маєтки він приховує – читайте далі.

      Геннадій Труханов вже 5 років обіймає посаду міського голови Одеси. Це не так вже й багато, проте до цього він майже 10 років працював на благо міста в якості депутата міської ради. Так вже сталося, що його ім’я відоме далеко поза межами Південної Пальміри і, на жаль, не з позитивної сторони.

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      Проти мера Одеси відкрито декілька кримінальних проваджень. Найгучнішу справу – про фінансові махінації під час купівлі заводу "Краян" – зараз розглядають у суді. Ще одна цікава справа – маніпуляції із записами у декларації мера.

      Справді, декларація виглядає доволі скромною. Так, Труханов вказує там лише спільні статки з мамою Марією, а записів про спільну власність із дружиною чи дітьми – взагалі немає.

      Яку нерухомість декларує Труханов?

      Мер Одеси фіксує у своїй декларації доволі непримітні маєтки. У документі за 2018 рік йдеться про те, що мати Геннадія Труханова володіє житловим будинком площею 252,4 метрів квадратних в Одесі. Геннадій Труханов має 29% прав на цей будинок.

      Окрім того, на Марію Труханову записані дві земельні ділянки площею 681 метр квадратний і 26 970 метрів квадратних в Одесі й місті Піщанка на Вінниччині. Також жінка володіє житловим будинком у Піщанці площею 45,7 метра квадратних.

      Геннадій Труханов з мамою
      Геннадій Труханов з матір'ю / фото з сайту Геннадія Труханова

      Що ж до самого Труханова, то у його стовідсотковій власності є одеська квартира на 131,8 метра квадратних.

      У мережі публікують фото ймовірних задекларованих помешкань кандидата у депутати. Річ у тім, що Труханов не вказує ані дружину, ані дітей у своїй декларації. В одному з інтерв’ю він якось сказав, що розлучився у 1997 році. Щоправда, і преса, і детективи НАБУ мають докази того, що Труханов мешкав з дружиною щонайменше до 2017 року.

      сім'я Труханова
      Геннадій Труханов з дружиною Катериною Трухановою (Колтуновою) і дітьми/ фото з сайту Труханова

      Завдяки інформації з Державного реєстру юридичних осіб у Труханова та його дружини навіть адреса вказана одна і та ж як у засновників різних юридичних осіб. І бінго, – це той таки будинок матері Труханова, Марії, розташований по вулиці Шклярука у Приморському районі Одеси. До речі, вартість будівлі станом на 2017 рік орієнтовно становила 9 мільйонів гривень.

      будинок Труханова
      будинок Труханова
      будинок Труханова
      Будинок в Одесі записаний на матір Труханова / Фото: Automaidan

      Що ж до задекларованої квартири мера Одеси – 5-кімнатного помешкання на 131,8 квадратів, то відомо, що вона розташована у центрі міста на вулиці Катерининській. Це – неподалік від головних перлин Одеси Потьомкінських сходів, пам’ятника Дюку і Морського порту.

      Знову ж таки, за інформацією з Державного реєстру юридичних осіб, Труханов у 2007 році купив цю квартиру за просто смішні 37,5 тисяч гривень. Проте не важко здогадатися, що насправді подібні квартири в цьому районі, принаймні зараз, коштують понад 5 мільйонів гривень.

      квартира Труханов
      У цьому будинку в центрі Одеси розташована задекларована квартира Труханова / Скрін з Google maps

      Яку нерухомість не вказав у своїй декларації Труханов?

      За інформацією НАБУ, щонайменше, одеський мер "забув" зафіксувати у документі квартиру на 234,5 квадратних метрів в Одесі, дачу на 560,6 квадратів, елінг на 228,8 квадрати, 2 паркомісця і нежитлове приміщення на 271 квадратний метр там же.

      Труханов нерухомість декларація інфографіка
      Яку нерухомість не задекларував Геннадій Труханов: інфографіка

      У жовтні 2017-го детективи НАБУ проводили обшуки у квартирі, розташованій у фешенебельному комплексі "Арк-Палас" на площі Десятого квітня в Одесі. Приміщення належить начебто колишній дружині Труханова, Тетяні. Щоправда, знайшли у квартирі одяг, взуття, документи й електронні носії інформації, банківські картки, що належать Геннадію Труханову. Також у квартирі був обладнаний кабінет мера.

      Труханов нерухомість
      Елітний ЖК "Арк Палас", де у квартирі дружини Труханова НАБУ проводило обшуки / Фото: ЛУН

      Всі ці знахідки змусили детективів вважати, що господиня квартири та мер Одеси проживали разом, а відповідно, Труханов повинен був показати це у своїх податкових деклараціях.

      елінг Одеса
      Елінг на березі моря в Одесі, що належить Катерині Трухановій / Фото: Automaidan

      нерухомість Труханов
      Котедж або "дача в Одесі" на Французькому бульварі поблизу моря, власність – Катерини Труханової / Фото: Automaidan

      Окрім того, у ЗМІ неодноразово з'являлась інформація про закордонні апартаменти одеського мера. Так, журналісти проекту "Слідство. Інфо" дізналися з документів Paradise Papers (бази даних з понад 13 мільйонами документів про глобальні офшорні схеми) про таємну лондонську квартиру сім'ї Труханова.

      Вона розташована в новобудові під назвою Чілтернс на Паддінгтон-стріт, 24. Ця новобудова має спа-центр, тренажерний зал, кінотеатр і винний льох. Журналісти провели ще одне розслідування і вважають, що Тетяна Колтунова не могла б сама заробити 5 мільйонів доларів на покупку цієї квартири.

      Труханов житло
      Лондонська квартира сім'ї мера розташована у цьому будинку на Паддінгтон-стріт, зовсім поруч – славнозвісна Бейкер-стріт

      Окрім лондонських апартаментів, Труханову приписують ще й московські. Так, мовиться про квартиру на Ломоносовому проспекті, 18. Згідно з офіційним російським реєстром нерухомості, володіє цією квартирою Марія Дмитрівна Труханова, мати одеського мера. А його дочка, Катерина Труханова, використовувала московську адресу для реєстрації власних офшорних компаній.

      Оскільки Труханов начебто живе з матір'ю, український закон зобов'язує декларувати і її майно. Однак російська квартира ніколи не з'являлася в декларації Труханова, хоча його мати володіє нею з 2003 року. Ціна таких квартир в Москві – від 300 до 900 тисяч доларів США.

      Москва квартира Труханов
      Труханов Москва квартира
      Будинок на Ломоносовому проспекті у Москві, де квартирою володіє мати Геннадія Труханова / Скрін з Google maps

      Хто такий Геннадій Труханов: дивіться відео

      Дивіться також: Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси

      Геннадій Труханов
      Геннадій Труханов – №4 у виборчому списку "Опозиційного блоку": інфографіка 24 каналу

      календар виборів
      Календар дочасних виборів до парламенту: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Новини Одеси Парламентські вибори 2019 Геннадій Труханов Опозиційний блок Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
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