09:42
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Неспокійна доба на Донбасі: знищено двох окупантів та вантажівку бойовиків

      216 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, з них 9 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

      Окупанти обстрілювали наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

      Читайте також: Військові з передової привітали українців з Великоднем

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил біля міста Авдіївка, поблизу населених пунктів Павлопіль, Піски, Опитне, Мар'їнка, Чермалик, Широкине та біля села Гнутове.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Луганське, Кримське, Станиця Луганська та біля міста Світлодарськ.

      Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

      За даними розвідки, українські військові знищили двох окупантів, а ще чотирьох – поранили. Також військовослужбовці Об'єднаних сил знищили вантажівку окупантів.

      Крім того, минулої доби збройні формування Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї населений пункт Чермалик, унаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.

      Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Схід" біля населених пунктів Новоселівка Друга та Широкине.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 27 квітня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      998
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сьогодні , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 1653
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 2361
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 квітня , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 623
      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      26 квітня , 20:01 Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      Світлана Попова 2113
      Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      26 квітня , 19:04 Галицький сепаратизм: хто вигадав цю ідею та чому шкідливо її поширювати
      Євгенія Мазур 2375
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук