Загадкові дрони в небі США: чому Трамп закликає їх збивати та що відомо про масовий наліт

У грудні Штати зіштовхнулися, на перший погляд, із демоверсією того, з чим Україна живе вже майже три роки. Над житловими районами, об'єктами з обмеженим доступом та критично важливою інфраструктурою США фіксують десятки дронів. Федеральні відомства закликають до спокою та запевняють, що наразі немає доказів загрози національній безпеці.

Адміністрація Байдена не виявила "нічого аномального чи такого, що могло б становити загрозу для національної безпеки чи громадської безпеки у повітряному просторі Нью-Джерсі або інших штатів на Північному Сході", запевнив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, більшість інцидентів можна пояснити законною діяльністю: комерційними чи аматорськими дронами, безпілотниками правоохоронних органів, а також пілотованими літаками, гелікоптерами та навіть зорями, які помилково сприйняли за дрони. ФБР перевіряє близько сотні повідомлень, але жодне з них не виглядає підозрілим, додав Кірбі. Однак історія уже стала відомою на весь світ.

24 Канал зібрав головне про спостереження дронів у США та реакцію американської влади на це.

Як влада США заспокоює громадян та реагує на дрони

Попри спроби запобігання паніці, федеральна влада не виключає, що дрони, які помітили в небі Америки, таки можуть бути небезпечними.

"Ми не можемо гарантувати, що не виявимо чогось незаконного у майбутньому, але наразі жодних ознак цього немає", – зауважив Кірбі.

Ситуація змусила Пентагон відправити системи виявлення та відстеження дронів до двох військових об'єктів у Нью-Джерсі – дослідницького центру Picatinny Arsenal на півночі штату та військово-морської бази Naval Weapons Station Earle у центральному регіоні штату. За словами військових чиновників, дрони були помічені як поблизу Picatinny Arsenal, так і над полем для гольфу Дональда Трампа у Бедмінстері.

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Федеральне управління цивільної авіації (FAA) вже запровадило тимчасові обмеження на польоти над цими територіями. Повідомлялося і про випадки проникнення дронів у повітряний простір Naval Weapons Station Earle, хоча прямих загроз не зафіксовано.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі, коментуючи ситуацію у соцмережі X, заявив, що отримав повідомлення від ФБР та пообіцяв повну підтримку федеральним слідчим.

Водночас подібна активність дронів призвела до тимчасового закриття злітно-посадкових смуг аеропорту Стюарт у Нью-Йорку минулої п'ятниці.

Також через активність дронів на вихідних обмежили повітряний простір над авіабазою Райт-Паттерсон в Огайо.

Представник бази Боб Пуртіман підтвердив, що ситуацію уважно моніторили. Однак Пентагон не бачить зв'язку між цими інцидентами та подіями у Нью-Джерсі.



Дрони в нічному небі над Бернардсвіллем у Нью-Джерсі / фото Brian Glenn/TMX/AP

Щодня в небі США літають тисячі дронів, і це не є чимось незвичайним чи обов'язково злочинним,

– наголосив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Авіабаза Райт-Паттерсон відіграє ключову роль у кіберрозвідці та моніторингу загроз. Тим часом Комітет Палати представників з питань розвідки очікує на закритий брифінг щодо ситуації з дронами у Нью-Джерсі вже у вівторок.

Як відреагував Трамп на дрони

Обраний президент Дональд Трамп під час пресконференції у Мар-а-Лаго в понеділок, 16 грудня, також висловив занепокоєння і поставив низку запитань щодо ситуації.

Уряд знає, що відбувається. Послухайте, наша армія знає, звідки вони злетіли. Якщо це гараж, вони можуть просто зайти в цей гараж. Вони знають, звідки ці дрони вилетіли та куди полетіли, але з якихось причин не хочуть коментувати,

– заявив Трамп.

На запитання, чи отримував він секретні дані про ці випадки, Трамп відмовився відповідати.

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У своїй соцмережі Truth Social обраний президент закликав збивати дрони:

Таємничі дрони по всій країні. Невже це може відбуватися без відома нашого уряду? Я так не думаю! Повідомте про це громадськості, і негайно. В іншому випадку – збивайте їх!!!

Водночас речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі у понеділок підкреслив, що адміністрація намагається бути максимально відкритою: "Ми не будемо спекулювати чи висувати гіпотези, які не маємо змоги підтвердити".

ФБР та поліція штату Нью-Джерсі у спільній заяві закликали громадськість не стріляти по підозрюваних дронах, оскільки це може призвести до смертельних наслідків, якщо за ціль помилково буде прийнято пілотований літальний апарат. У заяві також йдеться, що пілоти літаків зазнають атак лазерами, які спрямовують із землі, помилково приймаючи їх за безпілотники.

За даними Федерального управління авіації, у країні зареєстровано близько 792 000 безпілотних літальних апаратів. Вони майже рівномірно розподілені між комерційним і любительським використанням.



Дрони застосовуються у багатьох галузях, зокрема фотографії, сільському господарстві та правоохоронній діяльності.

Де фіксували безпілотники

Дрони у небі бачили щонайменше у шести американських штатах. Це Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсільванія, Вірджинія та Огайо. Тим часом у Массачусетсі та Каліфорнії вже відбулися арешти, пов'язані з польотами безпілотників поблизу безполітних зон.



Дрони над штатом Нью-Джерсі / Trisha Bushey, AP

Згідно з даними Федерального управління авіації, перші інциденти почалися 18 листопада в окрузі Морріс, Нью-Джерсі. Відтоді дрони спостерігали щоночі, повідомив член Асамблеї Нью-Джерсі від Республіканської партії Пол Канітра в інтерв'ю CNN. Місцеві жителі неодноразово скаржилися на невідомі літальні апарати, які зависають у небі, іноді рухаючись групами.

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Сенатор-демократ від Нью-Джерсі Енді Кім опублікував у своєму акаунті X відео, на якому нібито видно групу дронів над водосховищем Раунд-Веллі у четвер ввечері. Однак уже в суботу він визнав, що більшість об’єктів, які він сприйняв за дрони, "майже напевно були літаками".

Чиновники федеральних агентств, що розслідують інциденти, провели закриті брифінги для місцевої влади. За словами мера Монтвейла Майка Гассалі, йшлося про можливі скоординовані польоти дронів, що можуть тривати до шести годин.

"Це зайшло занадто далеко", – заявила губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул у суботу, додавши, що минулого місяця вона доручила Нью-Йоркському центру розвідки активно розслідувати інциденти та співпрацювати з федеральними правоохоронцями.

У неділю Гокул оголосила про розгортання сучасної системи виявлення дронів у штаті за підтримки федеральних служб. Однак губернаторка не надала жодних деталей стосовно нової системи.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер закликав Міністерство внутрішньої безпеки США впровадити спеціальні системи з технологією 360-градусного виявлення дронів.

Поліція Нью-Йорка у п'ятницю повідомила, що отримала численні повідомлення про дрони за останні 24 години й наразі веде розслідування. Правоохоронці підкреслили, що на цей момент немає доказів загрози громадській безпеці.

Президент боро Стейтен-Айленд Віто Фосселла заявив, що дрони часто помічають вночі над критично важливими об'єктами, зокрема над портом Ліберті, мостами Готалс та Вераццано-Нарроуз, а також над Фортом Водсворт – однією з найстаріших військових баз США.

Поліція Коннектикуту у п’ятницю оголосила про розгортання системи виявлення дронів для розслідування несанкціонованих польотів у районі округу Ферфілд.

Губернатори Пенсільванії, Массачусетсу та Вірджинії також підтвердили, що знають про інциденти та залучили до справи свої правоохоронні органи.

У Массачусетсі двох чоловіків заарештували у суботу ввечері за незаконне проникнення після того, як дрон підлетів "небезпечно близько" до міжнародного аеропорту Логан у Бостоні.

Тим часом у Каліфорнії минулого тижня громадянина Китаю, який має статус постійного резидента США, було звинувачено у несанкціонованій зйомці дроном на базі Космічних сил Ванденберг під час запуску ракети SpaceX. За даними прокуратури, Інпіао Чжоу був заарештований 9 грудня в аеропорту Сан-Франциско перед вильотом до Китаю. Йому висунули звинувачення у порушенні повітряного простору, що охороняється національною обороною, та відсутності реєстрації дрона.

Що ж за дрони бачать у небі над США і чи є слід Китаю

ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) вважають, що більшість повідомлень про появу дронів є випадками помилкової ідентифікації, коли громадяни помилково сприймають невеликі легальні пілотовані літаки за безпілотники.

Деякі з об'єктів можуть бути комерційними дронами, зазначив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас у коментарі CNN у п'ятницю.

Експерт ФБР Том Адамс, колишній керівник спеціальних операцій, припустив, що останні інциденти можуть бути результатом того, що власники дронів навмисне запускають їх після підвищеної уваги ЗМІ.

З власного досвіду можу сказати: коли ми проводили операції чи розслідування біля критичної інфраструктури, часто планери, пілотовані літаки або супутники на низькій орбіті сприймалися як дрони в нічний час,

– розповів Адамс.

Під час брифінгу в суботу представник ФБР підтвердив, що більшість зафіксованих об’єктів насправді є пілотованими літаками, які невірно ідентифікували. Він також додав, що шляхи польотів поблизу аеропортів часто збігаються з повідомленнями про дрони.

За даними ФБР, на гарячу лінію надійшло 5 тисяч звернень, але лише близько 100 випадків були визнані такими, що потребують подальшого розслідування.

Спекуляції щодо іноземного сліду в Пентагоні відкинули. Зокрема, речниця Міноборони Сабріна Сінг заперечила заяву конгресмена Джеффа Ван Дрю про "материнський корабель" Ірану біля східного узбережжя США.

Це абсолютно неправда. Немає жодного іранського корабля біля наших берегів, а також немає жодного "материнського судна", що запускає дрони,

– наголосила Сінг.

Попри запевнення офіційних осіб про відсутність загрози безпеці, мер міста Белвілл у штаті Нью-Джерсі Майкл Мелхам заявив, що місцеві поліцейські отримали інструкції викликати саперів та пожежні підрозділи у захисних костюмах, якщо виявлять збитий дрон.

"Ми просто не знаємо, що це за об'єкти, тому діємо обережно", – пояснив Мелхам.

Не обійшлося без занепокоєння китайським слідом. Конгресмен Раджа Крішнамурті, демократ від Іллінойсу та старший член підкомітету Палати представників з питань Китаю, заявив у програмі Sunday Morning Futures, що стурбований масовим надходженням дронів китайського виробництва до США. За його словами, навіть американські військові закуповують ці дрони, "тому що вони дешеві".

Крішнамурті сказав, що Китай може отримати доступ до даних з дронів обхідним шляхом і в результаті використовувати їх для шпигунства за американцями. "Проблема в тому, що ми фактично жертвуємо національною безпекою заради можливості купувати дешевші дрони", – наголосив конгресмен.