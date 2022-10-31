Неймовірний результат: Повітряні сили збили майже пів сотні російських ракет

Українські підрозділи ППО зранку 31 жовтня збили більшість ракет, якими ворог атакував Україну. Російські терористи випустили по нашій країні пів сотні ракет.

У понеділок, 31 жовтня, від 7 години ранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації Ту-95 і Ту-160.

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Ворог атакував Україну з літаків стратегічної авіації

Усього Росія випустила понад 50 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил. Повідомляється, що 18 ракет було знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Ще 12 ракет знищило повітряне командування "Південь". Повітряне командування "Схід" та "Захід" знищили 9 і 5 російських ракет відповідно.

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Росія протягом 3 годин обстрілювала українські міста

О 7 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія атакувала декілька регіонів України, проте в більшості випадків спрацювала ППО.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО в Київській області. На жаль, унаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки в одному з районів Київщини.

Також росіяни завдали удару по Києву, через що в столиці виникли перебої зі світлом і водопостачанням.

Повідомлялося, що ППО спрацювала у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій і Львівській областях. У Вінницькій та Хмельницькій області, на жаль, уламки впали на цивільні об'єкти. За попередніми даними, на Вінниччині та Хмельниччині жертв і постраждалих немає.

Водночас ворог завдав удару по об'єктах інфраструктури Черкащини та Запоріжжя. Крім того, на Кіровоградщині ракети окупантів влучили в енергетичний об'єкт, через що спалахнула пожежа.

Вибухи зранку пролунали в Харкові та області. У Харкові міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про два прильоти. Вибухи лунали і в Чугуївському районі Харківщини.

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