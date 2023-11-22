Окупанти вдарили по Україні "Шахедами" та Х-22: де лунали вибухи та які наслідки атаки ворога

Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" ще ввечері 21 листопада. Тоді працювала протиповітряна оборона.

Про небезпеку оголошували ввечері 21 листопада та вночі проти 22 листопада 2023 року. Що відомо про чергову атаку ворога – читайте у тексті 24 Каналу.

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ППО працювала у Київській та Сумській області, ракети атакували Запоріжжя

Російські загарбники почали запускати дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні ще орієнтовно о 19:30 21 листопада. Тоді група ворожих ударних дронів рухалась у напрямку Дніпропетровської області.

Окрім того, тривогу через небезпеку атаки ракетами оголосили у Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській області.

Близько 20:43 (21 листопада – 24 Канал) російські терористи завдали ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя,

– заявив глава Запорізької ОВА.

Також Юрій Малашко запевнив, що вони встановлюють, яку ракету використав ворог. Інформації про постраждалих не було, проте вибухова хвиля пошкодила декілька приватних будинків.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що від людей є 31 заява про ушкодження будинків приватного сектору.

Наслідки вибуху у Запоріжжі / Фото з телеграм-каналу Анатолія Куртєва

За декілька хвилин до 21:00 оголосили небезпеку через дрони у Полтавській області. Ближче до 22 години вибухи пролунали в Сумській області. В Сумській ОВА повідомили, що працює ППО.

Згодом Повітряні сили ЗСУ написали, що:

небезпека була у Чернігівській області;

група дронів рухалась з Запорізької в напрямку Дніпропетровської області;

у Херсонській та Миколаївській областях.

Група ударних ворожих БпЛА заходять з півночі у Київську область,

– повідомили Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 23:07 21 листопада.

Буквально о 23:17 Київська обласна військова адміністрація повідомила, що справді зафіксувала рух ворожих БпЛА, тож в регіоні працює ППО.

"Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Після цього о 00:05 22 листопада оголосили відбій тривоги у Київській області та самі столиці. Далі ніч в Києві та регіоні була спокійною. Про наслідки ворожої атаки влада станом на ранок ще не повідомляла.

У Хмельницькій області є пошкодження

Російські окупанти продовжили атакувати Україну і після опівночі 22 листопада. Вже о 00:30 дрони загрожували Вінницькій, Одеській та Кіровоградській області. Згодом – Черкаській та Кіровоградській області.

У Вінницькій області 1 група ударних БпЛА рухається через Немирів у напрямку Вінниці, 2 група ударних БпЛА наближається до Жмеринки у напрямку на Хмельницький,

– попередили Повітряні сили ЗСУ.

Згодом пояснили, що обидві групи дронів наближались до Хмельницької області. Через деякий час, що:

група ударних ворожих БпЛА прямувала в напрямку Тернопільської області;

ще одна група – у Вінницькій області наближалась до Жмеринки у напрямку на Хмельницький.

Врешті ворог знову скерував ці дві групи безпілотників на Хмельницьку область. Орієнтовно о 2:37 перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін підтвердив роботу ППО в Хмельницькому районі та закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту. Вже вдосвіта посадовець розповів про наслідки атака ворога по Хмельницькій області.

Уламки одного зі збитих "Шахедів" впали на подвір'я приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Зайнялась пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби,

– розповів Сергій Тюрін.

За його словами, травмованих та загиблих немає.

Скільки "Шахедів" атакували Україну

Повітряні сили ЗСУ вранці розповіли про атаку росіян. За їхніми даними, ворог з 20:00 21 листопада по 3:00 22 листопада атакував нашу країну:

з південно-східного напрямку, тобто російського Приморсько-Ахтарська – 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed;

із літака Ту22М3 з цього ж напрямку – крилатою ракетою Х-22.

Повітряні сили ЗСУ, Сухопутні війська та Нацгвардія разом знищили всі 14 ворожих "Шахедів". Збивали дрони підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація, а також зенітні ракетні підрозділи у:

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Київській,

Житомирській,

Вінницькій,

Хмельницькій областях.

Окрім того, Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв уточнив, що у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ бійці знищили всі ворожі цілі. Зокрема:

на Київському та Житомирському напрямках – 4 безпілотники типу Shahed;

на Сумському напрямку – розвідувальний дрон ворога.

Своєю чергою глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів вранці, що над регіоном ППО збила 2 ворожих дрони.

За попередніми даними жертв та постраждалих через падіння уламків немає,

– сказав глава ОВА.



ЗСУ збили всі ворожі дрони у ніч проти 22 листопада 2023 року

У Повітряних силах також уточнили, що крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі та впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Там вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, проте, на щастя, люди не поранились.