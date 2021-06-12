"Нічого обговорювати": Путін не збирається піднімати тему Навального на зустрічі з Байденом

У Кремлі заявили, що Володимир Путін на зустрічі з Джо Байденом 16 червня не говоритиме про Олексія Навального. Нібито щодо нього "нічого обговорювати", адже це не питання двосторонніх відносин.

Таку заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Хоча у Білому домі зазначали, що планують поговорити з Путіним про порушення прав людини в Росії.

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Путін не говоритиме з Байденом про Навального

Про цього джентльмена нічого обговорювати. Він в тюрмі та не є предметом порядку денного наших двосторонніх відносин,

– цинічно відзначили у Кремлі.

До речі, раніше Росія заявляла, що говоритимуть не лише про двосторонні відносини, а й про Білорусь, можуть зачепити і тему України.

Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна: коротко

Зустрітись з очільником Кремля Джо Байден запропонував на початку квітня. Мовилось про зустріч на нейтральній території.

Наразі відомо, що зустріч пройде у Женеві 16 червня в знаменитій віллі La Grange.

У Білому домі заявили, що ця зустріч не буде нагородою для Путіна. Джо Байден має намір поговорити про Білорусь, права людини, кібербезпеку та інші питання.

Радник глави США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що безпосереднє спілкування віч-на-віч Джо Байдена з Путіним – це найефективніший спосіб зрозуміти плани та наміри Росії.