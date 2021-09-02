Ніхто цього не заперечує, – речник Путіна прокоментував можливість зустрічі зі Зеленським

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що зустріч президентів України та Росії у 2021 році навряд чи можлива. За його словами, жодна зі сторін не відкидає можливості перемовин, але до узгодження ще далеко.

Він зазначив, що спілкування на вищому рівні має бути добре підготовлене та переслідувати певні цілі.

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Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента поки (сторони – 24 канал) далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний,

– сказав Пєсков.

Речник Путіна висловив сумнів у тому, що така зустріч можлива у 2021 році.

"У плані підготовки є проблеми з визначенням кола питань, які могли б обговорювати", – додав він.

Зеленський пропонував зустрітися на Донбасі

Раніше Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу. Пізніше президент України заявив, що йому не важливо, де саме пройдуть перемовини.

Керівник Кремля відповів, що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві. Згодом стало відомо, що поспілкуватися глави держав можуть на нейтральній території.

Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Водночас у Росії повідомили, що не готові обговорювати питання війни на Донбасі.

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