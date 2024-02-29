Дівчина могла б вціліти: ДБР завершило досудове розслідування ДТП за участі нардепа Ніколаєнка

Минулого року на Житомирщині народний депутат Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину. Стало відомо, що слідчі завершили вивчення справи. Що вдалося встановити, читайте далі.

3 листопада 2023 року на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району близько десятої ранку нардеп Ніколаєнко здійснив наїзд на молоду дівчину. Потерпіла загинула на місці. У ДБР кажуть, що трагедії можливо було уникнути.

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Ніколаєнко перевищив швидкість

Слідство встановило, що того дня нардеп на авто прямував до Львова. Він рухався з перевищенням дозволеної швидкості.

Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп біля населеного пункту, де сталася аварія, зафіксували перевищення допустимої швидкості підозрюваним від 40 до 50 кілометрів на годину. У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі.

На думку слідчих, водій не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу, внаслідок чого вона отримала травми несумісні з життям.

Якби Ніколаєнко дотримався вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 кілометрів на годину та своєчасно загальмував, дівчина встигла б перебігти дорогу.

Крім того, стало відомо, що нардеп не вперше порушує правила дорожнього руху. Лише протягом 2022 – 2023 років щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

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