Дівчина могла б вціліти: ДБР завершило досудове розслідування ДТП за участі нардепа Ніколаєнка
Джерело:ДБР
Минулого року на Житомирщині народний депутат Андрій Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину. Стало відомо, що слідчі завершили вивчення справи. Що вдалося встановити, читайте далі.
3 листопада 2023 року на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району близько десятої ранку нардеп Ніколаєнко здійснив наїзд на молоду дівчину. Потерпіла загинула на місці. У ДБР кажуть, що трагедії можливо було уникнути.
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Ніколаєнко перевищив швидкість
Слідство встановило, що того дня нардеп на авто прямував до Львова. Він рухався з перевищенням дозволеної швидкості.
Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп біля населеного пункту, де сталася аварія, зафіксували перевищення допустимої швидкості підозрюваним від 40 до 50 кілометрів на годину. У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі.
На думку слідчих, водій не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу, внаслідок чого вона отримала травми несумісні з життям.
Якби Ніколаєнко дотримався вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 кілометрів на годину та своєчасно загальмував, дівчина встигла б перебігти дорогу.
Крім того, стало відомо, що нардеп не вперше порушує правила дорожнього руху. Лише протягом 2022 – 2023 років щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.
ДТП за участі Ніколаєнко: що відомо
- 6 листопада нардепу від партії "Батьківщина" Андрію Ніколаєнко повідомили про підозру у порушенні ПДР, що спричинило смерть потерпілої. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- 9 листопада політика відправили під цілодобовий домашній арешт до 4 січня 2024 року. Він мав носити електронний браслет.
- 4 січня стало відомо, що Ніколаєнку змінили запобіжний захід. До нього було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Зокрема, його зобов'язали змінювати місце проживання, місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають йому право виїзду за кордон.
- Відомо, що під час смертельної ДТП Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину на ділянці з максимально допустимою швидкістю 110 кілометрів на годин. Ба більше, за 40 хвилин до ДТП нардепу виписали штраф у розмірі 340 гривень за порушення ПДР.
- Сам Ніколаєнко прокоментував трагедію так. Він сказав, що із ним сталося найстрашніше, що могло трапитися із водієм. Нардеп запевнив, що був тверезим і всіляко сприятиме слідчим діям.
- Загиблу дівчину звали Вікторія Назарова. Минулого року вона закінчила школу, навчалася в училищі на швачку і була сиротою.