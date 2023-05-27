Українське небо стає все більш захищеним: посол у Німеччині анонсував нові поставки ППО IRIS-T

27 травня 2023, 20:27
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Джерело:

Олексій Макєєв

Німеччина днями оголосила про найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабної війни Росії в Україні. Його сума становить 2,7 мільярда євро.

Серед іншого допомога включатиме 4 системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв вже 27 травня розповів про нові підписані контракти. 

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Що відомо про нові установки IRIS-T для України

Подальші контракти підписані сьогодні (27 травня – 24 Канал) в Юберлінгені на Боденському озері,
– розповів посол.  

Варто зазначити, що Німеччина оголосила про найбільший пакет воєнної допомоги для України 14 травня. Він включає артилерію, протиповітряну оборону, бойові броньовані машини та військово-інженерні засоби. Згодом Берлін розповів, що на ці гроші Збройні Сили України отримають:

  • 1 радіолокаційну станцію повітряного спостереження TRML-4D;
  • 2 броньованих мостоукладачів BIBER;
  • 3 мобільні системи розмінування;
  • 54 безпілотники-розвідники Vector;
  • 8 антидронних систем;
  • 6 машини для прикордонників;
  • 1 частотний глушник;
  • 2 вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами;
  • орієнтовно 10 вантажівок і причепів;
  • 8 вантажівок, мікроавтобусів та позашляховиків;
  • 34 пікапи;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 4 системи ППО IRIS-T SLM та ракети до них;
  • 12 мобільних IRIS-T SLS та ракети до них;
  • 15 зенітних установок Gepard;
  • артилерійські снаряди 155-мм;
  • 5 мостів для мостоукладальної техніки BIBER.

Ба більше, в Україну передадуть також автоцистерни, портативні системи освітлення, кулемети, гранатомети та швидкі. 

Скільки IRIS-T є в Україні: коротко

  • Системи протиповітряної оборони IRIS-T Україна отримує від Німеччини. Берлін у червні 2022 року заявив, що передасть одну систему. Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Києву нададуть ще 3 додаткові системи IRIS-T.
  • Станом на 27 травня 2023 року відомо, що Німеччина вже передала Україні дві установки IRIS-T. Першу Збройні Сили України одержали у жовтні 2022 року
  • Друга система ППО IRIS-T прибула до нас у квітні 2023 року. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що установка IRIS-T підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. Детальніше про характеристики цієї техніки – читайте за посиланням

Автор: Діана Квасневська