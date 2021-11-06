У Німеччині закликали новий уряд надати Україні зброю, – ЗМІ

Німецьке видання Die Welt опублікувало матеріал із зверненням до майбутнього німецького уряду. Коаліцію закликали переглянути політичні принципи щодо постачання зброї Україні.

Автор матеріалу Алан Позенер. Він розкритикував політику західних партнерів щодо України, найбільше дісталось Німеччині.

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Якщо не допоможе Німеччина, допоможуть інші, – ЗМІ

У ЗМІ наголосили, що оцінюючи використання Bayraktar Україною, слід дивитись ширше, адже вони виготовлені, в тому числі, з українських компонентів.

Якщо ми не допоможемо Україні, то допоможуть інші. Ми не рятуємо жодного життя, не забезпечуємо миру, ми просто намагаємося відкупити собі чисту совість, при цьому втративши вплив в Києві та посиливши зневагу до нас з боку Кремля,

– написали у Die Welt.

Раніше конгресмени закликали Байдена надати зброю Україні

Зазначимо, що зі схожою позицією виступили конгресмени-республіканці. Двоє членів Палати представників Майк Тернер та Майк Роджерс написали листа президентові Джо Байдену. Вони зазначили, що США мають допомогти Україні озброєнням – через нарощення російської загрози поблизу українського кордону.

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Також політики запропонували збільшити військову присутність в Чорному морі – аби попередити можливість ще одного вторгнення Москви.

Що відомо про використання Bayraktar в Україні