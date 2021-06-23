У Німеччині заявили про необхідність перезавантажити нормандський формат

Ентоні Блінкен і Гайко Маас обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Німецький дипломат заявив, про необхідність перезавантаження нормандського формату.

Про це глава МЗС Німеччини повідомив під час спільного з держсекретар США брифінгу 23 червня.

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Перезавантаження нормандського формату

Гайко Маас, обговорюючи врегулювання ситуації на Донбасі з Ентоні Блінкеном, наголосив на необхідності нової динаміки нормандського формату.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський говорив про долучення Сполучених Штатів Америки до обговорення питання щодо Донбасу.

водночас глава держави пропонував розширити нормандський, додавши до нього ще і Британію та Канаду.

Візит Зеленського до США: що відомо

Під час телефонної розмови 7 червня Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США.

Дмитро Кулеба заявив, що візит, який запланували на липень, може багато змінити у відносинах двох країн.

Головною темою поїздки стане залучення Штатів до процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Леонід Кравчук позитивно оцінив ідею долучення США до врегулювання ситуації на Донбасі . За його словами, остаточне рішення Штати можуть ухвалити за підсумками візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

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