У Німеччині заявили про необхідність перезавантажити нормандський формат

Ентоні Блінкен і Гайко Маас обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Німецький дипломат заявив, про необхідність перезавантаження нормандського формату.
Про це глава МЗС Німеччини повідомив під час спільного з держсекретар США брифінгу 23 червня.
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Перезавантаження нормандського формату
Гайко Маас, обговорюючи врегулювання ситуації на Донбасі з Ентоні Блінкеном, наголосив на необхідності нової динаміки нормандського формату.
Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський говорив про долучення Сполучених Штатів Америки до обговорення питання щодо Донбасу.
- водночас глава держави пропонував розширити нормандський, додавши до нього ще і Британію та Канаду.
Візит Зеленського до США: що відомо
- Під час телефонної розмови 7 червня Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США.
- Дмитро Кулеба заявив, що візит, який запланували на липень, може багато змінити у відносинах двох країн.
- Головною темою поїздки стане залучення Штатів до процесу мирного врегулювання на Донбасі.
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