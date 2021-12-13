На Німеччину не варто надіятися, – аналітик про блокування ПП-2 у разі наступу Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення російських військ в Україну може мати негативні наслідки для "Північного потоку-2". Однак на Німеччину у цьому питанні сподіватися не варто.

Про це розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу. На його думку, зі сторони Німеччини не буде прямого блокування газопроводу.

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За словами Умланда, це пов'язано з тим, що у німецької сторони є ті, хто зацікавлені у "Північному потоці-2". Мовиться не лише про енергетичні фірми, а й про східні німецькі землі.

Запуск газопроводу означатиме для них інвестиції, нові робочі місця та податки.

Мені здається, поки не варто сподіватися на те, що Німеччина це ("Північний потік-2" – 24 канал) заблокує. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

На думку аналітика, скоріш за все газопровід можуть заблокувати на європейському рівні або ж через санкції США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив , що газопровід "Північний потік-2" навряд чи запрацює у разі агресії проти України з боку Росії.

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