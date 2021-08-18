Німецький Бундестаг оприлюднив деталі візиту Меркель в Україну

Ангела Меркель відвідає Україну в неділю, 22 серпня. У рамках офіційного візиту вона покладе квіти до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата та проведе переговори з Володимиром Зеленським.

Ангела Меркель обговорить з президентом Зеленським двосторонні економічні домовленості, а також виконання мінських домовленостей. Про це Німеччина повідомила 18 серпня.

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Канлерка Німеччини зустрінеться з Зеленським: після перемовин планують пресконференцію

У німецькому Бундестазі офіційно оприлюднили дату візиту Ангели Меркель в Україну. Канцлерка Німеччини відвідає державу 22 серпня – напередодні саміту Кримської платформи.

Візит Меркель розпочнеться з покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата. Далі канцлерка зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський нагородить Ангелу Меркель "Орденом Свободи", який є найвищим орденом заслуг в Україні,

– відзначила німецька сторона.

Після того Меркель та Зеленський обговорять:

двосторонню та економічну політику між Німеччиною та Україною;

реформи в Україні;

а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після перемовин планують спільну пресконференцію. Далі Ангела Меркель зустрінеться з прем'єром Денисом Шмигалем.

Що відомо про візит Ангели Меркель в Україну

Про те, що попередньо Ангела Меркель планує відвідати Україну 22 серпня, повідомили 9 серпня. Тоді речник президента України запевнив – ймовірно, однією з тем зустрічі може стати й "Північний потік-2".

11 серпня експосол України у США Валерій Чалий розповів, що участь канцлерки у саміті Кримської платформи необхідна. Він запевнив – якщо вона не візьме участь у саміті Кримської платформи, то це буде справжній провал України.

16 серпня нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, що не варто шукати зраду, якщо канцлерка Німеччини не візьме участь у саміті Кримської платформи.

Зокрема Дмитро Кулеба нещодавно говорив, що певне немає жодної країни у світі, у МЗС якої не звернулись би російські дипломати з вимогою не брати участь в саміті Кримської платформи.

"Слуга народу" не вважає, що відсутність Меркель на Кримській платформі може бути через тиск Росії.