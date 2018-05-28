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Німіють пальці і болять очі? – Супрун розповіла про недугу XXI століття

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Супрун розповіла про недугу XXI століття
Супрун розповіла про недугу XXI століття / Фото з відкритих джерел

За останні роки кількість травм опорно-рухового апарату, що пов’язані з надмірним користанням смартфонів, невпинно зростає.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"У вас часто ниє шия або спина, терпнуть та німіють пальці чи болять очі? Дуже вірогідно, що причина цих симптомів є прямо у ваших руках", – зазначила вона. 

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Вона зазначила, що за останні роки кількість травм опорно-рухового апарату, пов’язані з надмірним використанням смартфонів, різко зростає. Ґаджети негативно впливають на поставу, виникнення відчуття болю та втоми.

Коли ми дивимося на екран смартфона або з захопленням набираємо текст, то навіть не помічаємо, наскільки неприродно низько ми опускаємо голову. Ця постава вже отримала свою назву серед науковців як "text neck" – занадто близьке положення шиї до грудної клітки,
– додала урядовець.

Чим нижче опускається голова, тим більший тиск створюється на хребет та м’язи верхнього плечового поясу. Згодом це викликає такі симптоми, як: біль, оніміння, поколювання та запалення в суглобах великого пальця руки, виникають проблеми з зап’ястям, сухість очей та інше.

Як уникнути негативного наслідку від смартфона?

- Тримайте телефон на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення в спині.
- Намагайтесь змінювати пальці, якими друкуєте текст чи гортаєте стрічку новин. При можливості кладіть телефон на тверду поверхню та пишіть текст обома руками.
- Не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом та плечем, краще використовуйте гарнітуру.
- Обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктись та зробити невелику руханку для тіла та очей, щоб уникнути перенапруження та пересихання.

 

Теги: Лікування Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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