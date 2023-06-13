Ницості немає меж: Путін заявив, що Росія думає над виходом із "зернової угоди"

Російський диктатор Владімір Путін цинічно заявив, що Росія може вийти із "зернової угоди". Він почав бідкатися, що буцімто "умови" російської сторони "не виконуються".

Відповідну заяву зробив Путін під час спілкування з так званими "воєнкорами". Традиційно, у всьому російський диктатор звинуватив Україну, повідомляє 24 Канал.

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Путін знову вдався до шантажу

Російські пропагандисти, або так звані "воєнкори", 13 червня зустрілися з Путіним. На цьому "заході" російський диктатор вкотре вдався до шантажу. Він почав погрожувати, що Росія думає над виходом із "зернової угоди".

Путін традиційно звинуватив у всьому Україну, бо буцімто "Київ постійно атакує зерновий коридор дронами".

Коридори зернових угод постійно використовуються Україною для запуску морських безпілотників. В атаці на російський корабель днями брали участь 4 морські безпілотники, вони знищені,

– цинічно заявив Путін.

Ба більше, він запропонував "альтернативний шлях". За словами Путіна, Росія у випадку виходу із "зернової угоди" буцімто "готова безкоштовно постачати" до найбідніших країн той обсяг зерна, що йшов з України.

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