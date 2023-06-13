Ницості немає меж: Путін заявив, що Росія думає над виходом із "зернової угоди"
Російський диктатор Владімір Путін цинічно заявив, що Росія може вийти із "зернової угоди". Він почав бідкатися, що буцімто "умови" російської сторони "не виконуються".
Відповідну заяву зробив Путін під час спілкування з так званими "воєнкорами". Традиційно, у всьому російський диктатор звинуватив Україну, повідомляє 24 Канал.
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Путін знову вдався до шантажу
Російські пропагандисти, або так звані "воєнкори", 13 червня зустрілися з Путіним. На цьому "заході" російський диктатор вкотре вдався до шантажу. Він почав погрожувати, що Росія думає над виходом із "зернової угоди".
Путін традиційно звинуватив у всьому Україну, бо буцімто "Київ постійно атакує зерновий коридор дронами".
Коридори зернових угод постійно використовуються Україною для запуску морських безпілотників. В атаці на російський корабель днями брали участь 4 морські безпілотники, вони знищені,
– цинічно заявив Путін.
Ба більше, він запропонував "альтернативний шлях". За словами Путіна, Росія у випадку виходу із "зернової угоди" буцімто "готова безкоштовно постачати" до найбідніших країн той обсяг зерна, що йшов з України.
Росія постійно блокує зернову угоду
- Нині угода на експорт українського зерна діє до 18 липня. Тривалий час Росія відмовлялася її продовжувати, проте Туреччина та ООН змогли вмовити російського диктатора не виходити з угоди.
- Хоча вона триває, проте Путін періодично блокує роботу суден, які перевозять українське зерно. Зокрема, станом на 1 червня 16 кораблів були заблоковані у портах.
- Неодноразово блокували роботу суден і у травні – квітні. Безпідставно країна-агресорка відмовляла деяким суднам і припиняла їхню реєстрацію.
- Наталія Гуменюк підкреслювала, що постійними ракетними обстрілами росіяни намагаються тримати марку, що нібито від них безпосередньо залежить вирішення питання щодо можливості функціонування міжнародних транспортних шляхів. Зокрема – й функціонування "зернової угоди".
- Разом з тим, у Мінінфраструктури заявляли, що "зернова угода" діє лише на папері. Окрім того, у відомстві також підкреслили, що "зернова угода" не передбачає задоволення будь-яких потреб Росії, а лише механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки.