Сі призначив Путіна "улюбленою дружиною": для чого Китай зібрав форум "Один пояс, один шлях"

Владімір Путін 17 жовтня приїхав до Китаю, де проходить форум "Один пояс, один шлях". Без конфузів під час офіційних заходів не обійшлося. І вони ж продемонстрували справжнє ставлення Сі Цзіньпіна до російського поки що президента.

Про усі деталі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Путін уже майже рік опановує нову для себе роль.

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Нова роль Путіна

Як уже відомо, Путіна біля літака зустрічав не особисто Сі Цзіньпін, попри заяви диктатора про їхні тісні відносини, а міністр комерції Китаю. А вже безпосередньо китайський лідер потиснув Путіну руку біля Дому народних зборів, де разом із дружиною вітав усіх учасників форуму.

Показовим був момент, коли всі учасники конференції заходили через золоті двері. І це виглядало, що вони приїхали в гості до імператора Сі Ціньпіна. Але важливо, що Путіна він призначив "улюбленою дружиною". Він поруч із ним, він приводив його за руку, на фото поруч ставлять Путіна. Отже, він – "улюблена дружина",

– відзначив політтехнолог.

Цікавий момент, коли під час рукостискання Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна, китайський лідер відвернувся спиною до росіянина і потягнув його за руку в інше місце.

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Ймовірно, що Путін погодився на роль "улюбленої дружини". Адже за словами Михайла Шейтельмана, зробив усе, щоб російська економіка на 100% залежала від Китаю.

"Він поїхав на поклон у Північну Корею, щоб просити зброю, розуміючи, що він просить у помічника Сі Цзіньпіна. Тобто він заздалегідь погоджується на цю роль. Роль "першого при дворі". Він уже більше року освоюється у ній", – додав він.

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