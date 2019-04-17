Нове судилище проти українських моряків у РФ: слідство просить зробити засідання закритим

У Лефортівському суді Москви розпочались судові засідання проти 24 українських моряків. Військовополоненим мають продовжити запобіжний захід.

Так, російські прокурори просять зробити засідання закритим, вони наголошують на тому, що під час розгляду справи може бути розголошена інформація, що зашкодить слідству. Адвокати ж наполягають, що це зловживання з боку російської сторони та додають: публічність процесу не повинна зашкодити розгляду справи, адже жодної секретної інформації в її матеріалах немає. Про це інформує "Громадське".

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Судять моряків групами по 4 особи. Одночасно від 9:30 мали розпочатися суди над першими трьома групами, інші три групи судитимуть після них. Моряки на суді знову заявляють про свій статус полонених і відмовляються називати будь-яку інформацію, окрім своїх імен та звання.

У Москву, щоби підтримати хлопців, приїхали їхні родичі. Вони аплодували, коли моряків заводили до суду.

Родичі зустрічають моряків оплесками: відео

Журналістам вдалося поспілкуватися із декількома хлопцями перед початком засідання. Вони повідомили, що добре почуваються та висловили сподівання, що скоро будуть вдома.

На наших катерах вернемося. Підлатаємо і повернемось,

– жартували моряки.

Зазначимо, що президент Петро Порошенко 16 квітня повідомив, що Україна звернеться у Міжнародний трибунал з морського права з вимогою застосувати заходи до Росії й звільнити військовополонених моряків, які були незаконно обстріляні та захоплені у районі Керченської протоки. Своєю чергою, у міністерстві закордонних справ Росії цинічно відреагували на це звернення України. Так, там переконані, що трибунал ООН не може розглядати конфлікт на Азові, бо нібито не має відповідних повноважень.

Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків.



Після цього Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У російський полон потрапили 24 українських моряки-члени екіпажу захоплених суден.



Моряків спершу арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО та зараз утримують там під вартою. У січні їм переобрали запобіжний захід. Українці оголосили себе військовополоненими. У російському полоні вони перебувають вже 5 місяців.