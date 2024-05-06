Уряд змінить правила перетину кордону через новий закон про мобілізацію

Закон про посилення мобілізації, що вступить в силу 18 травня 2024 року, потягне за собою зміни в багатьох сферах. Зокрема, під необхідність змін потраплять і правила перетину кордону для осіб, що мають право на відстрочку.

Згідно з новим мобілізаційним законом, зміни до правил перетину кордону будуть стосуватися осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Про зміну в правилах розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Повернення чоловіків з-за кордону: в німецькому Гессені підтримують допомогу Україні

Змін поки нема, але будуть

За словами Демченка, поки ніяких змін в правилах перетину кордону немає, однак незабаром вони можуть бути завтерджені урядом.

Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що будуть і зміни в правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд,

– сказав речник Держприкордонслужби.

Андрій Демченко додав, що в разі ухвалення змін прикордонники забезпечать їхнє дотримання та будуть перевіряти різні категорії осіб, які перетинатимуть кордон, відповідно до умов, прописаних в правилах. За словами речника ДПСУ, маються на увазі перевірка підтверджувальних документів. Це робиться і зараз.

Прикордонники щоденно відмовляють у виїзді 120 – 150 особам, які не мають всіх необхідних документів, що надають право на перетин кордону.

Також Демченко додав, що не варто очікувати якихось кардинальних змін до правил перетину кордону.

Нові правила та зміни за законом про мобілізацію