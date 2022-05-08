Нові жорсткі санкції США проти Росії на підході, – Кулеба поговорив з Блінкеном

Залізна завіса продовжує опускатися для Росії, яка розв'язала криваву війну проти України. У США найближчим часом можуть оголосити нові санкції проти режиму Володимира Путіна.

Кулеба й Блінкен скоординували кроки для наближення перемоги України

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері. Очільник МЗС України розповів, що 8-го травня провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

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Кулеба написав, що разом з Блінкеном скоординував кроки для наближення перемоги України у війні, яку розпочала Росія. За словами українського міністра, Кремль очікує новий пакет санкцій з боку США.

У День пам'яті та примирення, День перемоги в Європі з Ентоні Блінкеном скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході,

– йдеться у повідомленні Кулеби.

Міністр закордонних справ України додав, що обговорив з Блінкенм шляхи розблокування українського експорту продовольства. Також сторони порушили питання щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Потужна підтримки України у війні проти РОсії

У середині квітня Міністерство фінансів США ввело нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили як фізичні, так і юридичні особи, зокрема російський олігарх Кирило Малофєєв, який створив мережу для ухилення від санкцій.

Наприкінці квітня Джозеф Байден оголосив, що направив у Конгрес США запит про додаткову допомогу Україні розміром у понад 30 мільярдів доларів. Найближчим часом Україна також може отримати черговий пакет допомоги на понад 100 мільйонів доларів.

На цьому підтримка США не закінчилася. Палата представників США увечері 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. Байден планує підписати закон 9 травня. Тепер США зможуть прискорити постачання в Україну озброєння, транспорту та продовольства.

Санкції проти Росії вже підготували у Європейській комісії. У ЄС хочуть повністю відмовитися від російської нафти та відключити "Сбербанк" від системи SWIFT. Наразі країни Європейського Союзу узгоджують санкції, однак їх затвердження блокує Угорщина.

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