Звернення Зеленського, план наступу Росії на Україну: головні новини 1 грудня

Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді прозвітував про свою роботу. У Держдепі США забили на сполох через дестабілізаційні дії Росії біля кордону України. Окупанти поранили цивільного внаслідок дистанційного мінування. А у Харкові встановили головну ялинку та декорації. Такими були головні новини 1 грудня.

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Виступ Зеленського у Раді

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський 1 грудня прийшов у Верховну Раду, аби виступити із президентським зверненням перед парламентарями. У своєму посланні глава держави розповів про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Що сказав Зеленський під час промови у Раді

Президент України подякував медикам і зазначив, що у листопаді зробили 6,5 мільйона щеплень проти коронавірусу.

Привітав Верховну Раду з ухваленням законопроєкту 5600. Він стосується змін до Податкового кодексу.

Пообіцяв до 10 грудня внести в Раду проєкт про "економічний паспорт" українця – плата за використання природних ресурсів буде накопичуватись на рахунках дітей. За його словами, після досягнення повноліття вони зможуть використати ці гроші на оплату освіти.

В Україні побудували 13 тисяч кілометрів доріг, реформа "Великого будівництва" продовжиться ще 2 роки – побудують ще стільки ж кілометрів автошляхів, а також 810 мостів і мостових переходів.

Українські авіалінії запустять до 2022 року. Зеленський заявив, що вперше за багато років перевізник зможе літати в нові регіональні аеропорти, які ми будуємо. Наразі будівництво триває у 16 містах України.

Україна очікує на надання "Кримській платформі" статусу міжнародної організації. Це потрібно для того, аби повернути питання окупованого Криму на порядок денний.

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Виступ Володимира Зеленського у Раді: дивіться відео

План наступу Росії на Україну

Джерело: Інтерфакс-Україна

У Держдепі США заявили, що у Кремлі вже підготували план дій проти України. Таку думку озвучив Держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, аналогічний сценарій дій Росії спостерігався у 2014 році.

Що передбачає цей план

Держсекретар США пояснив, що Росія активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції. Він уточнив, що за останні тижні відзначалося зростання більш ніж удесятеро пропаганди проти України в соціальних мережах.

Ми глибоко стурбовані свідченнями того, що Росія склала плани значних агресивних кроків проти України. Вони включають спроби дестабілізувати Україну зсередини, а також великомасштабні військові операції,

– стверджує він.

Водночас Блінкен заявив, що не знає, чи ухвалило російське керівництво рішення про вторгнення в Україну. Проте, на його думку, Москва залучила кошти, які у разі ухвалення відповідного рішення дозволять швидко розпочати таку операцію.

На цьому тлі США пригрозили Росії санкціями. Він додав, що країни НАТО готові вживати заходів проти Кремля, якщо ця країна піде на агресію проти України.

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А заступниця держсекретаря Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд заявила що переговори по Донбасу зайшли в тупик. Вона додала, що США можуть допомогти. За її словами, Джо Байден хоче мати "чіткі, стабільні, передбачувані" відносини між США та Росією.

Окупанти поранили цивільного

Джерело: фейсбук-сторінка штабу ООС

Окупанти продовжують зухвало ігнорувати домовленості про перемир'я. 1 грудня бойовики здійснили дистанційне мінування ПОМ-2 – протипіхотні осколкові міни натяжної дії. Одна з них вибухнула у районі вулиці Москалевського, поранивши 51-річного місцевого мешканця.

У момент вибуху він перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. Медики діагностували у чоловіка осколкове поранення гомілки.

Українська сторона СЦКК підкреслила, що російські найманці вкотре грубо порушили Мінські домовленості та режим повного і всеосяжного припинення вогню. Це, зокрема, вказує на повну зневагу окупантів до життя та здоров'я місцевих мешканців.

Як минула доба на Донбасі

Від початку доби, 1 грудня, з боку збройних формувань Росії зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню:

у напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

також ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Мітинги на Майдані

Джерело: 24 канал

У Києві люди зібрались на анонсовані раніше масові "акції протесту". На Майдані встановили сцену. У центрі Києва зібрались представники різних організацій з кількома різними акціями. Всі вони проголошують свої вимоги.

Головне гасло однієї з акцій: "Захисти Україну – зупини переворот". Дехто виступає за дострокове припинення повноважень Верховної Ради та вимагає "створення координаційної влади об'єднаної опозиції". Інші ж люди взагалі заявили, що вийшли на Майдан через річницю Революції Гідності.

Через анонсовані протести поліція перекрила рух:

вулицею Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі;

вулицею Михайлівською – від Хрещатика до вулиці Велика Житомирська;

вулицею Малою Житомирською – від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду;

вулицею Софіївською – від Майдану Незалежності до Володимирського проїзду;

провулком Тараса Шевченка, вулицею Бориса Грінченка, Костельною – від Михайлівської до Трьохсвятительської;

Круглоуніверситетською, Михайла Грушевського – від площі Арсенальної до Петрівської алеї;

вулицею Шовковичною – від Грушевського до Басейної;

Інститутською – від Садової до Майдану Незалежності;

Лютеранською – від Шовковичної до Хрещатика.

Станом на 19:00 на Майдані Незалежності зібралося понад 2 тисячі людей. Прийшли на акції і низка народних депутатів з опозиції, і журналіст Бутусов, який нещодавно мав словесну перепалку з президентом Зеленським.

"Протестувальники" вийшли на вулиці столиці / Фото Катерини Гаценко та Валентини Поліщук, 24 канал

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію, як Ріната Ахметова нібито хочуть втягнути у держпереворот. За словами президента, його втягують у це представники Росії. Планувався переворот саме 1 грудня.

Різдвяна казка у Харкові

Джерело: телеграм-канал "Труха"

У Харкові завершили встановлення головної новорічної ялинки міста. На опублікованих світлинах помітно, що нижня частина різдвяного дерева зелена, а зверху на ній є великі сріблясті вставки.



Головна ялинка Харкова цьогоріч / Фото телеграму "Харьков live"

Також поряд вже встановили інші святкові декорації. Там стоять 2 арки з орнаментом і шатро. Під накриттям помітні невеликі конуси, які також потроху стають темно-зеленими. А довершує картину фігура діда Мороза.

А у харківському парку Горького уже можна на всі 100% відчути наближення свят. Там виблискують ілюмінації кількох ялинок і навіть світяться всі перекладини колеса огляду.

Дивовижна атмосфера у парку Горького / Фото телеграму "Труха"