Указ про перехід на професійну армію, Борис Джонсон приїхав в Україну: головні новини 1 лютого

Президент Зеленський підписав указ про поступовий перехід на професійну армію. Прем'єр Британії приїхав в Україну. ДБР провело обшуки у Андрія Коболєва. Силовики прийшли і на підприємства Ріната Ахметова. Бустерна доза вакцини з'явилась у Дії.

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Актуально Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію

Поступовий перехід на професійну армію

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради 1 лютого підписав указ про поступовий перехід на професійну армію.

Що передбачає указ:

збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня, не нижчого 3 мінімальних зарплат,

перехід України до засад професійної армії,

збільшення терміну дії контрактів,

розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей,

систему кар'єрного росту офіцерів,

збільшення протягом наступних 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч людей професійної армії,

створення додаткових 20 бригад Збройних сил.

Глава держави з трибуни парламенту наголосив, що Україна має сподіватися на власні сили, адже саме в її інтересах захист своєї країни.

Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Він для того, щоб скоро й надалі був мир,

– сказав Зеленський.

Перехід на професійну армію: що відомо / Інфографіка 24 каналу

Коли закінчиться призов в армію

Джерело: Офіс Президента

В Офісі Президента пояснили, коли в Україні відбудеться останні призов на строкову службу.

Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи проходження строкової служби та припинення призову громадян на строкову військову службу з 1 січня 2024 року,

– зазначили в ОП.

Згідно з указом, Кабмін має підготувати зміни до держбюджету на 2022 рік. У кошторисі повинні закласти фінансування на підвищення грошового забезпечення військових ЗСУ до рівня не менше двократного розміру мінімальної зарплати.



Протягом 2023 року мають підвищити грошове забезпечення військових, які укладають довготермінові контракти, до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.

Тим часом Міноборони скоротило кількість професій жінок, які підпадають під військовий облік

Борис Джонсон – у Києві

Джерело: 24 канал

1 лютого глава британського уряду Борис Джонсон прибув з офіційним візитом до України. Прем'єр провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Темою зустрічі стали, передусім, заходи задля стримування можливої агресії Росії проти України.

Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна,

– сказав Джонсон.

Глава уряду Британії запевнив Україну у підтримці її територіальної цілісності та суверенітету. Джонсон запевнив, що Британія разом з іншими країнами Заходу працює над пакетом санкцій, які введуть, "як тільки нога російського солдата вступить на українську землю".

Все тут Повна підтримка, – Зеленський розповів, про що домовився під час зустрічі з Джонсоном

Зеленський подякував Джонсону за допомогу

Президент Зеленський подякував прем'єру Британії за допомогу на тлі можливої російської агресії. Джонсон підтвердив, незважаючи на те, що Лондон хотів, би Росія йшла дипломатичним шляхом, Україні все одно надаватимуть військову допомогу.

Про що ще домовились політики:

Сторонам вдалося домовитися про спільні дії заради забезпечення миру та стабільності у Чорноморському регіоні.

Політики обговорили активізацію взаємодії у сферах кібербезпеки.

Джонсон та Зеленський висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері "зеленої" трансформації.

Дивіться відео з зустрічі Зеленського та Джонсона:



Обшуки в Андрія Коболєва

Джерело: 24 канал

Співробітники Державного бюро розслідувань 1 лютого прийшли з обшуками у помешкання колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Також, повідомили у ДБР, обшуки проводять в офісі Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств.

Слідчі (розшукові) дії проводять у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 мільярда гривень,

– заявили у ДБР.

Як відреагував на обшуки сам ексголова "Нафтогазу"

Колишній очільник "Нафтогазу" прокоментував події у фейсбуці. Коболєв наголосив, що, на його думку, таким чином намагаються дискредитувати його компанію. Він розповів що під час обшуків був у своїх друзів на Чернігівщині.

Проте, коли охорона розповіла про те, що сталось, Коболєв терміново повернувся. Він запевняє, що привід для обшуків – цілком формальний. Щодо справи, яку розслідує ДБР, то вона, каже Коболєв, тягнеться вже давно.

Більше тут Трошки огидно, – Коболєв прокоментував обшуки ДБР у своєму будинку

Силовики навідались на підприємства Ахметова

Джерело: Метінвест

У групі Метінвест, більшість акцій якої належить Рінату Ахметову, повідомили, що на підприємства у Кривому Розі прийшли правоохоронці з обшуками. Тимчасово довелось призупинити господарську діяльність підприємств, адже вилучали комп'ютерну техніку.

Відомо, що обшуки проводили представники Служби безпеки України,

Бюро економічної безпеки та прокуратури. Причиною назвали кримінальне провадження про ухиляння від сплати податків. У Метінвесті запевняють, що діють прозоро та співпрацюють з правоохоронними органами.

Як прокоментували обшуки в СБУ У коментарі 24 каналу у Службі безпеки підтвердили обшуки на підприємствах Метінвест у Кривому Розі. Припускають, що деякі посадовці навмисно занижували податки з рентної плати за користування надрами.

Це цікаво Тисяча за вакцинацію: на що українці витрачали гроші найбільше

У Дії з'явились сертифікати про бустер

Джерело: МОЗ

Українці, які отримали третє щеплення проти коронавірусу, відтепер можуть завантажити цифровий сертифікат. Документ вже став доступним у застосунку "Дія".

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу бустерної вакцинації. Якщо запис про імунізацію внесли до електронної системи охорони здоров'я, то сертифікат має генеруватись без проблем.

Окрім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустерне щеплення, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його видають за місцем щеплення чи в сімейного лікаря та буде чинний 270 днів.