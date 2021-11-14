Україна готується до навали мігрантів, обстріл Невельського: головні новини 14 листопада
Джерело:24 канал
На Волині провели засідання РНБО щодо міграційної кризи на кордонах. Окупанти обстріляли село Невельське на Донбасі. ЗМІ пишуть, що Британія готова направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Українці першими у світі підкорили недосяжну вершину у Гімалаях. Такими були головні новини 14 листопада.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Варто прочитати Питання національних інтересів, – Резніков обіцяє жорстко карати за допомогу мігрантам
Україна готується до навали мігрантів
Джерело: РНБО
Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Можливі кроки обговорили на міжвідомчій нараді РНБО у Луцьку. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, криза з нелегалами – це чергова спецоперація Росії. Мета Москви – розхитати ситуацію у Європі та на кордоні України також.
Данілов наголосив, що за даними української розвідки, поблизу кордону Польщі з боку Білорусі перебувають близько 16 тисяч нелегалів.
Головне завдання – забезпечити мобільні сили реагування
РНБО, МВС та СБУ координують заходи задля протистояння можливому напливу мігрантів. Так, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що "ключовим завданням сьогодні є забезпечення мобільних сил реагування у разі загострення ситуації та можливих провокацій".
До теми Таємна спецоперація: як Білорусь хоче підкласти Україні свиню
У СБУ кажуть, що вживають усіх заходів, аби унеможливити подібний сценарій, який зараз відбувається у Польщі, проте наразі він – малоймовірний.
Ми працюємо на випередження і робимо все, аби цей, навіть теоретичний, варіант розвитку подій не був реалізований на практиці,
– повідомив голова СБУ Іван Баканов.
Як реагують на кризу з мігрантами у ЄС та НАТОПольща, Литва та Латвія обговорюють можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору. Мовиться про випадки, коли, на думку якоїсь зі сторін, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої з сторін. На думку представників цих країн, необхідні посилені дії.
Обстріл Невельського окупантами
Джерело: МВС України
Вночі 14 листопада окупанти обстріляли селище Невельське, що на Донеччині. Під вогнем опинилась цивільна інфраструктура: 9 будинків зазнали пошкоджень, а три з них були зруйновані вщент.
Актуально Окупанти на Донбасі обстріляли Невельське: під завалами опинились люди – моторошні фото
Під завалами опинились літній чоловік та жінка. З-під руїн їх витягали рятувальники. на щастя, постраждалих немає. Масштаб руйнувань та збитки оцінює спеціальна комісія.
Дивіться фото з Невельського після обстрілу / Фото МВС:
Британія може перекинути в Україну спецпризначенців
Джерело: Mirror
Британське видання Mirror повідомила, що Лондон може перекинути в Україну близько 600 спецпризначенців. ЗМІ з посиланням на власні джерела наголосили, що на такий крок можуть піти через загострення ситуації поблизу українського кордону.
Важливо Рівень військової загрози нагадує початок 2014 року, – Арестович про можливе вторгнення Росії
Кого можуть перекинути в Україну:
- загін бійців Особливої повітряної служби (Special Air Service, SAS),
- полк спеціальної розвідки,
- медиків,
- інженерів,
- зв'язківців,
- ще приблизно 400 військовослужбовців з 16-ї десантно-штурмової бригади.
Раніше глава зовнішньої розвідки Великої Британії MI-6 Річард Мур заявив про те, що президент Росії Володимир Путін представляє явну і реальну небезпеку для України і Заходу. Погодились, що ситуація поблизу українського кордону – тривожна і у Євросоюзі.До уваги! Саме про зростання російської військової присутності поговорив глава МЗС Дмитро Кулеба з високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Боррель запевнив, що у Брюсселі цілковито підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
Досягнення українських альпіністів
Джерело: Федерація альпінізму і скелелазіння в Україні
Українські альпіністи змогли першими у світі підкорити вершину Аннапурна ІІІ у Непальських Гімалаях. Її висота – 7555 метрів. Сходження відбулося 6 листопада. До цього піднятися на таку висоту не могли сім світових експедицій.
Склад української експедиції:
- Микита Балабанов,
- В'ячеслав Полежайко,
- Михайло Фомін.
До експедиції готувались 2 роки, а тривала вона півтора місяця. Маршрут є дуже складний через рельєф та перепади висоти.
Значно більше тут Українці першими у світі підкорили недосяжну вершину у Гімалаях на висоті понад 7 тисяч метрів
Дивіться фото з вражаючого сходження / Фото MCFUkraine: