День Гідності та Свободи, Росія може напасти взимку: головні новини 21 листопада

Українці відзначають День Гідності та Свободи. Розвідка попередила, що Росія може атакувати взимку. Загиблого на Донбасі Уберта Мрачковського нагородили орденом "За мужність". У Києві дерево впало на дружину настоятеля храму. Російський артист Михайло Шуфутинський, що відвідував окупований Крим, готує концерт в Україні. Такими були головні новини 21 листопада.

Найважливіші новини України та світу за неділю, 21 листопада:

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День Гідності та Свободи

Джерело: 24 канал

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Цю дату обрали невипадково, оскільки день засвідчує початок Помаранчевої революції та Революції Гідності.

З цієї нагоди по всій Україні відбулись різні заходи. Зокрема, молебні, покладання квітів. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу", а на Майдані Незалежності відкрили виставку "Мальована історія Майдану".

Українці відзначають День Гідності та Свободи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Привітання Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом та наголосив, що головне – цю гідність не втрачати. Глава держави нагадав, що наш народ продовжує платити за свободу велику ціну.

Ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі,

– наголосив президент.

Дивіться відеопривітання Зеленського:

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Загроза нападу Росії

Джерело: Military Times

Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія скупчує свої війська й техніку біля українських кордонів. За словами розвідника, Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Це може бути наймасштабнішим нападом від 2014 року.

Агресор хоче взяти Україну в кільце

Оприлюднили ймовірну карту шляхів, звідки Росія може напасти на Україну. Відповідно до неї, сили окупантів зосереджені не тільки біля російського кордону, а й біля білоруського. Це й утворює своєрідне "кільце".

Загалом Москва стягнула близько 94 тисячі військових, 1200 танків, 2900 бронеавтомобілів тощо.

Раніше американські ЗМІ писали, що Росія скупчує війська біля кордону з Україною. Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен знову заявив, що у США є серйозні побоювання.



Кільце сил окупантів навколо України / Фото Military Times

Уберта Мрачковського нагородили орденом "За мужність"

Джерело: указ Зеленського

Загиблий на Донбасі боєць Уберт Мрачковський посмертно отримав нагороду від президента Володимира Зеленського – орден "За мужність" другого ступеня.

Крім того, орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримали, Василь Катеринчик (старший лейтенант), Олександр Окусок (майор), Віталій Сущенко (підполковник).

Що відомо про загибель Мрачковського

Уберт Мрачковський загинув від ворожої кулі окупанта 19 листопада. Йому було всього 33 роки. У чоловіка залишилась мати, дружина й дитина.

Військовий служив у 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зауважимо, у 2015 році Мрачковського відзначили орденом "За мужність" III ступеня – за сумлінне та бездоганне служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку.

Загибель дружини настоятеля у Києві

Джерело: фейсбук храму Єрусалимської ікони Богородиці

У Києві під час пориву вітру дерево впало на 35-річну жінку, вона померла. Трагедія сталась ще 20 листопада, однак повідомили про неї 21. Дерево впало під час хресної ходи до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітінського у Гідропарку.

Загиблу звали Марія. Вона була дружиною протоієрея Сергія Коцара, настоятеля одного із храмів Московського патріархату, а саме Преображення Господнього, що на Вирлиці.

У жінки залишилось четверо дітей.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої.



Загибла з чоловіком / Фото з фейсбуку храму Єрусалимської ікони Богородиці

Шуфутинський зібрався виступати в Україні

Джерело: Concert.ua

Російський співак Михайло Шуфутинський планує виступити в Києві у Палаці спорту. Хоча артист часто дає концерти в окупованому Криму та навіть занесений до "Миротворця".

Артист планує виступ 8 березня. Користувачі мережі обурені. Пишуть, що "хай Шуфутинський гастролює по своїй улюбленій Росії".

Детальніше Російський артист Шуфутинський, який відвідував Крим, планує концерт в Україні: мережа обурена