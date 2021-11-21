День Гідності та Свободи, Росія може напасти взимку: головні новини 21 листопада
Джерело:24 канал
Українці відзначають День Гідності та Свободи. Розвідка попередила, що Росія може атакувати взимку. Загиблого на Донбасі Уберта Мрачковського нагородили орденом "За мужність". У Києві дерево впало на дружину настоятеля храму. Російський артист Михайло Шуфутинський, що відвідував окупований Крим, готує концерт в Україні. Такими були головні новини 21 листопада.
Найважливіші новини України та світу за неділю, 21 листопада:
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День Гідності та Свободи
Джерело: 24 канал
В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Цю дату обрали невипадково, оскільки день засвідчує початок Помаранчевої революції та Революції Гідності.
З цієї нагоди по всій Україні відбулись різні заходи. Зокрема, молебні, покладання квітів. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу", а на Майдані Незалежності відкрили виставку "Мальована історія Майдану".
Українці відзначають День Гідності та Свободи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:
Привітання Зеленського
Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом та наголосив, що головне – цю гідність не втрачати. Глава держави нагадав, що наш народ продовжує платити за свободу велику ціну.
Ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі,
– наголосив президент.
Дивіться відеопривітання Зеленського:
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Загроза нападу Росії
Джерело: Military Times
Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія скупчує свої війська й техніку біля українських кордонів. За словами розвідника, Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Це може бути наймасштабнішим нападом від 2014 року.
Агресор хоче взяти Україну в кільце
Оприлюднили ймовірну карту шляхів, звідки Росія може напасти на Україну. Відповідно до неї, сили окупантів зосереджені не тільки біля російського кордону, а й біля білоруського. Це й утворює своєрідне "кільце".
Загалом Москва стягнула близько 94 тисячі військових, 1200 танків, 2900 бронеавтомобілів тощо.Зверніть увагу! Раніше американські ЗМІ писали, що Росія скупчує війська біля кордону з Україною. Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен знову заявив, що у США є серйозні побоювання.
Кільце сил окупантів навколо України / Фото Military Times
Уберта Мрачковського нагородили орденом "За мужність"
Джерело: указ Зеленського
Загиблий на Донбасі боєць Уберт Мрачковський посмертно отримав нагороду від президента Володимира Зеленського – орден "За мужність" другого ступеня.
Крім того, орден Богдана Хмельницького третього ступеня отримали, Василь Катеринчик (старший лейтенант), Олександр Окусок (майор), Віталій Сущенко (підполковник).
Що відомо про загибель Мрачковського
- Уберт Мрачковський загинув від ворожої кулі окупанта 19 листопада. Йому було всього 33 роки. У чоловіка залишилась мати, дружина й дитина.
- Військовий служив у 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ.
- Зауважимо, у 2015 році Мрачковського відзначили орденом "За мужність" III ступеня – за сумлінне та бездоганне служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку.
Загибель дружини настоятеля у Києві
Джерело: фейсбук храму Єрусалимської ікони Богородиці
У Києві під час пориву вітру дерево впало на 35-річну жінку, вона померла. Трагедія сталась ще 20 листопада, однак повідомили про неї 21. Дерево впало під час хресної ходи до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітінського у Гідропарку.
Загиблу звали Марія. Вона була дружиною протоієрея Сергія Коцара, настоятеля одного із храмів Московського патріархату, а саме Преображення Господнього, що на Вирлиці.
У жінки залишилось четверо дітей.Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблої.
Загибла з чоловіком / Фото з фейсбуку храму Єрусалимської ікони Богородиці
Шуфутинський зібрався виступати в Україні
Джерело: Concert.ua
Російський співак Михайло Шуфутинський планує виступити в Києві у Палаці спорту. Хоча артист часто дає концерти в окупованому Криму та навіть занесений до "Миротворця".
Артист планує виступ 8 березня. Користувачі мережі обурені. Пишуть, що "хай Шуфутинський гастролює по своїй улюбленій Росії".
Детальніше Російський артист Шуфутинський, який відвідував Крим, планує концерт в Україні: мережа обурена