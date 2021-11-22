Підозра нардепу Шахову, послаблення обмежень у транспорті: головні новини 22 листопада

САП вручила підозру народному депутату групи "Довіра" Сергію Шахову. В Україні послаблять обмеження проїзду у громадському транспорті, які діють у червоній зоні. У Львові суд взяв під варту водія маршрутки, який раніше збив двох монахинь на переході. А з 23 листопада в Україну прийде похолодання. Такими були головні новини 22 листопада.

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Підозра нардепу Шахову

Джерело: Офіс генерального прокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила підозру народному депутату групи "Довіра" Сергію Шахову через недостовірне декларування. Підозру вручили у провадженні, яке детективи НАБУ розпочали після оприлюднення розслідування журналістів "Схем".

Незадеклароване майно політика

За даними слідства, Сергій Шахов не вніс до декларації житловий будинок із земельною ділянкою в Обухівському районі. Також у декларації немає майна, яке належить його цивільній дружині Інні Журбі, а саме:

13 квартир,

8 паркомісць,

2 будинки у котеджному містечку під Києвом, загальна площа яких становить понад 2 000 квадратних метрів,

27 земельних ділянок площею 115 гектарів.

Крім зазначених об'єктів власності, цивільна дружина політика володіє 2 автівками, частками в декількох компаніях та має доходи від продажу нерухомості. Усе це нардеп Сергій Шахов не вніс до своїх декларацій.

Сам нардеп пояснював відсутність майна цивільної дружини в деклараціях через те, що вони неодружені через "різні погляди на життя" і разом не живуть.

Слідчі оцінили суму майна, яке політик не задекларував, у 60 мільйонів гривень, що у 4 тисячі разів більше за прожитковий мінімум в Україні.

Яке покарання світить нардепу

За статтею про декларування недостовірної інформації, за якою нардеп отримав підозру, в Україні карають:

штрафом у розмірі від 68 тисяч до 85 тисяч гривень,

громадськими роботами до 240 годин,

обмеженням волі до 2 років або ув'язнення на такий же період з забороною займатися певною діяльністю до 3 років.

Послаблення обмежень у громадському транспорті

Джерело: 24 канал

В Україні вирішили послабити обмеження на проїзд у громадському транспорті, які зараз діють у червоній зоні карантину. Рішення про послаблення обмежень пов'язане з настанням холодів. Людям некомфортно довго стояти на зупинці, в очікуванні транспорту. Як сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, про таке послаблення просили мери українських міст.

Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакцинованих,

– заявив міністр.

Зауважимо, у червоній зоні перевозити пасажирів у громадському транспорті можна лише на сидячих місцях. Крім того, у деяких регіонах, зокрема на Львівщині та в Києві, у транспорт пускають лише тих, хто має:

COVID-сертифікат,

негативний ПЛР-тест,

довідку про одужання від коронавірусу.

Наразі у червоній зоні перебувають 19 областей України.

Однак Ляшко заявив, що у Львівській та Луганській областях ситуація стабілізувалася. Невдовзі вони покинуть список "червоних" регіонів. Послабити обмеження можуть і в Києві. Це анонсував Віталій Кличко.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я планує знову розширити перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Мовиться про:

працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Суд ув'язнив водія, який у Львові збив монахинь

Джерело: поліція Львівської області

У Львові суд взяв під варту водія маршрутки, який 20 листопада збив двох монахинь. Пресслужба Львівської поліції повідомила, що наразі триває досудове розслідування. Встановлюють усі деталі моторошної ДТП.

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Слідчі повідомили йому про підозру за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання:

позбавлення волі на строк від 3 до 8 років;

позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Що відомо про моторошну ДТП

Патрульна поліція Львова у суботу, 20 листопада, повідомила про моторошну ДТП на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи. Аварія сталася рано вранці.

Водій маршрутки на пішохідному переході наїхав на двох монахинь, які йшли на ранкову месу до Львівської Латинської Катедри.

Після того, як маршрутка наїхала на жінок, водій навіть не зупинився, а поїхав далі. Тіло загиблої зачепилося за кузов. Водій протягнув його до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона.

Пресслужба парафії Успіння пресвятої Діви Марії повідомила, що унаслідок ДТП загинула 48-річна сестра Ольга Дуплеца. Вона була настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім'ї Марії, а також – працювала на кухні парафіяльної плебанії. Також під час аварії постраждала монахиня Галина. Медики діагностували у неї травму голови.



Місце аварії у Львові / Фото Нацполіції

Звернення Януковича у річницю Революції Гідності

Джерело: фейсбук Юрія Карасіра

Президент-втікач Віктор Янукович, щодо якого Державне бюро розслідувань нещодавно завершило справу щодо злочинів на Майдані у 2014 році, написав звернення. У ньому експрезидент кілька разів лякає Україну Росією. Відповідне звернення опублікував прессекретар Януковича Юрій Карасір.

Протягом усього "послання" Янукович пригадує Росію. Зокрема щодо мінських домовленостей:

"А як щодо Росії? Чи новий міністр вважає, що без участі Росії новий формат переговорів має шанси бути реалізованим? Йому, можливо, здається, що ця ідея має перспективу. Але, гадаю, у Вашингтоні, у Берліні, і в Парижі дотримуються іншої думки".

"Київ веде нахабну зовнішню політику та одночасно запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати нам усіляку підтримку, попри цю критику і оголошуючи про те, що мінський формат вже неактуальний".

"Що станеться, якщо баланс інтересів США у відносинах із союзниками щодо НАТО та з Росією переважить їхні інтереси в Україні?".

Окрім того, президент-втікач заявив, що нібито "промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека перебуває в критичному стані, а дефіцит бюджету постійно зростає". Однак на цьому брехня та фейки не завершилися. Президент-втікач вирішив прописати "стратегію розвитку" України.

У традиційній для російської пропаганди манері розповів, що нібито ця стратегія має будуватись на 4 принципах – так званому "нейтральному статусі держави", позбавленні від "корупції", "чесних судах" та інших, які дуже схожі на популізм.

Реакція України не забарилася

В офіційному акаунті України у твітері відреагували на цинічне звернення Віктора Януковича. Президенту-втікачу, який ховається у країні-агресорці, нагадали, що 13 років самі себе не відсидять.

Може хтось, будь ласка, сказати Януковичу, який досі переховується у Росії, що 13 років самі себе не відсидять,

– відреагувала Україна. Зауважте! Українські правоохоронці вже направляли країні-агресорці понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Водночас Росія відмовляє. В Україну суне похолодання Джерело: Meteoprog Українські правоохоронці вже направляли країні-агресорці понад 30 запитів про видачу президента-втікача Віктора Януковича та його оточення. Водночас Росія відмовляє.

З 23 листопада погода в Україні почне змінюватись. Синоптики прогнозують опади та похолодання. Температура повітря місцями опуститься до -10 градусів. Як сказав синоптик Ігор Кібальчич, в Україні ставатиме холодніше, однак до кінця тижня знову потепліє.

Прогноз погоди на 23 – 28 листопада

Вже у вівторок, 23 листопада, країну накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу в більшості областей країни, крім північної частини. Температура почне поступово знижуватися. Вдень вона коливатиметься у середньому від +2 до +7 градусів.

У середу, 24 листопада, очікують морозяну ніч. Найхолодніше буде у східних та північних областях. Там морози зміцніють місцями до -10 градусів та навіть нижче. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть +1…+6 градусів.

Водночас опади припиняться, і до 26 листопада зберігатиметься стійка та суха погода. Розпочнеться поступове підвищення температури до +3…+8 градусів.

Погода в Україні у вівторок, 23 листопада, буде холодною та морозною. Вдень температура повітря триматиметься на позначці вище 0. А от вночі можливі морози аж до -4 градусів.

Наприкінці тижня, 27 та 28 листопада, атмосферний тиск почне падати, посилиться вітер південного та південно-західного напрямків, який місцями розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду. Крім того, повернуться опади у вигляді дощу, які накриють всю країну.

За словами синоптика, подекуди дощі будуть інтенсивними, на Півдні 28 листопада можливі навіть грози. Температура повітря суттєво зросте – до +5…+10 градусів, у південних областях – до +15 градусів.