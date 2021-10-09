У крові Полякова знайшли метадон, главу САП так і не обрали: головні новини 9 жовтня
Джерело:24 канал
У крові померлого нардепа Антона Полякова нібито виявили метадон та алкоголь. Главу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури так і не обрали. В Україні 15 областей близькі до помаранчевої зони карантину. Керівництво Ради заробило у вересні понад 172 тисячі гривень.У Батумі з-під завалів будинку дістали, ймовірно, останню жертву. Такими були головні новини 9 жовтня.
Головні новини України та світу за суботу, 9 жовтня:
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Метадон в крові у Полякова
Джерело: фейсбук Галини Янченко
Нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що її колега із групи "За майбутнє" Антон Поляков помер у результаті реакції алкоголю та метадону. Токсикологи нібито знайшли наркотик в крові у політика.
Янченко зауважила, що отримала цю інформацію з власних джерел. Тож, за її словами, слідство має перевірити, як метадон потрапив в організм.
Зауважимо, що метадон – це наркотичний лікарський засіб. Він заборонений у всіх країнах світу, оскільки викликає інтоксикацію та залежність.
Що відомо про смерть Полякова
- Нардепа 8 жовтня знайшли мертвим у таксі в Дніпровському районі Києва. Перед смертю політика нудило, а потім у нього почалися конвульсії.
- Розтин показав, що смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Перед цим Поляков був із помічником нардепки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Політик випивав, він мав близько 1 проміле у крові.
- До речі, Анна Скороход і Антон Поляков жили разом. Однак нещодавно розійшлися.
- Коли Скороход дізналась про смерть Полякова, вона втратила свідомість у стінах Ради.
Очільника САП так і не обрали
Джерело: "Українська правда"
На засідання комісії 9 жовтня мали обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак цього не зробили через відсутність кворуму. Один з членів комісії не з'явився – Андрій Гуджал.
Журналісти, посилаючись на джерело у комісії, пишуть, що низка членів блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.
Реакція міжнародної спільноти
- Євросоюз та США відреагували на затримку у виборі голови САП. Вони закликали відбіркову комісію якомога швидше відновити роботу.
- У посольстві США назвали затримки у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незрозумілими та невиправданими.
Зеленський каже, що пояснень навіть бути не може
Президент Володимир Зеленський теж відреагував на затримку з обранням глави САП. Політик наголосив, що члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок.
Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП,
– сказав Зеленський.
Що відомо про конкурс
- Конкурс на посаду глави САП почали наприкінці січня 2021 року.
- У березні комісія затвердила остаточний список 133 претендентів. До речі, тимчасовий глава САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.
- У фінал вийшли 2 кандидати: Олександр Клименко – детектив НАБУ, Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.
15 областей близькі до помаранчевої зони
Джерело: МОЗ
Показники поширення коронавірусу перевищені у 15 областях. Вони відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки, але наразі усі регіони перебувають у жовтій зоні карантину.
У цих регіонах перевищені показники госпіталізацій.
Про які області мовиться:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Луганська
- Львівська
- Полтавська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Київська
До слова, найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксували в Чернівецькій, Луганській, Херсонській, та Харківській областях.
Показники у регіонах / Фото МОЗ
Заробітки керівництва Ради
Джерело: 24 канал
У вересні керівництво парламенту заробило понад 172 тисячі гривень. Цю суму отримали Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук та Олена Кондратюк.
- Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив 63 957,25 гривні;
- ексголова Ради Дмитро Разумков заробив 54 497,88 гривні;
- друга заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк – 53 820,46 гривні.
Заробітки керівництва Ради / Фото 24 каналу
У Батумі з-під завалів будинку дістали жертву – ймовірно, останню
Джерело: "Sputnik Грузия"
У Батумі, що у Грузії рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло ще однієї жертви. Ймовірно, це остання. Пошуки людей вже припинили.
Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі поспівчував рідним загиблих
Всього загинули дев'ятеро людей. П'ять хвилин тому (мовиться орієнтовно про 17:25 за місцевим часом 9 жовтня – 24 канал) ми знайшли дев'яту людину,
– сказав чиновник.
Обвал багатоповерхівки в Батумі: що відомо
- 8 жовтня у Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок. Очевидці повідомили, що перед падінням будівлі пролунав вибух.
- Рятувальники евакуювали людей, які опинилися під завалами. На місці трагедії працювали 100 – 200 надзвичайників.
- Люди з-під завалів просили допомоги телефоном та писали про це у соцмережах.