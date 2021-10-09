У крові Полякова знайшли метадон, главу САП так і не обрали: головні новини 9 жовтня

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Важливо Мені довелося хоронити одного за одним, – інтерв'ю з військовим капеланом Андрієм Зелінським

Джерело: фейсбук Галини Янченко

Нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що її колега із групи "За майбутнє" Антон Поляков помер у результаті реакції алкоголю та метадону. Токсикологи нібито знайшли наркотик в крові у політика.

Янченко зауважила, що отримала цю інформацію з власних джерел. Тож, за її словами, слідство має перевірити, як метадон потрапив в організм.

Зауважимо, що метадон – це наркотичний лікарський засіб. Він заборонений у всіх країнах світу, оскільки викликає інтоксикацію та залежність.

Реакція міжнародної спільноти