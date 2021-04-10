Головні новини 10 квітня: зустріч Зеленського з Ердоганом, поранення бійця ЗСУ на Донбасі

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Туреччини провів зустріч тет-а-тет зі своїм колегою Реджепом Ердоганом. Найближчим часом можуть відбутися переговори у нормандському форматі за участі України, Франції та Німеччини. На Донбасі поранили бійця ЗСУ. Закарпаття переходить у жовту зону карантину. Британія вшанувала пам'ять принца Філіпа. Такими були головні новини 10 квітня.
Джерело:24 канал
Найважливіші новини України та світу за суботу, 10 квітня:
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Зустріч тет-а-тет Зеленського й Ердогана
Джерело: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський разом із своєю дружиною Оленою 10 квітня прибули з офіційним візитом до Туреччини.
Вже через декілька годин після цього розпочалися переговори глави нашої держави з його колегою Реджепом Ердоганом. Розмова між лідерами держав відбувалася у форматі тет-а-тет. Вона тривала 3 години.
Ердоган зустрів Зеленського / Фото Офісу Президента
Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, будуть говорити про ситуацію на Донбасі і про Кримську платформу, і про двостороннє співробітництво,
– сказав Андрій Єрмак.
За словами глави ОП, після розмови президентів заплановане засідання 9 стратегічної українсько-турецької ради.
"Дуже насичена програма і дуже теплий візит. Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми відчуваємо підтримку Туреччини. І я думаю, що сьогодні підпишуть низку важливих документів. Сподіваємося на дуже хороший результат", – додав він.
Зеленський, Меркель і Макрон можуть зустрітися
Олексій Арестович заявив, що вже найближчим часом можуть відбутися переговори у нормандському форматі за участі України, Франції та Німеччини.
Спікер української делегації у ТКГ зауважив, що зустріч є "питанням тижня". Про це він повідомив ефірі одного з телеканалів.
Буде Н-3 – тобто, Франція, Німеччина та Україна. Найближчим часом, це питання тижня,
– наголосив Арестович.
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Що кажуть в Офісі Президента
Зі свого боку Андрій Єрмак раніше також зазначав, що переговори України, Франції та Німеччини можуть відбутися.
Думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро,
– сказав глава ОП.
Що ще про це кажуть в Україні
- Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що після загострення ситуації на Донбасі Кремль відмовився брати участь у переговорах у нормандському форматі.
- Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков наголосив, що Росія робить усе можливе, щоб дискредитувати та зменшити роль переговорів у нормандському форматі.
На Донбасі поранили бійця ЗСУ
Джерело: ОТУ "Схід"
Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Окупанти обстріляли позиції наших військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
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Унаслідок ворожих атак один захисник України отримав кульове поранення. Стан здоров'я воїна – середньоважкий, йому надають допомогу медики.
Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін,
– мовиться у повідомленні ОТУ "Схід".
Ситуація на Донбасі: коротко
- З початку поточної доби, 10 квітня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню.
- Бойовики гатили зі заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
- Ворог обстріляв позиції ООС неподалік Пищевика, Пісків, Широкиного, Авдіївки, Майорського.
Закарпаття – у жовтій зоні
Джерело: телеграм Олега Немчінова
Закарпатська область більше не перебуває у списку "червоних". Державна комісія ТЕБ і НС під час засідання вирішила ввести там обмеження жовтої зони.
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За результатами комісія вирішила скасувати з 00:00 11 квітня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області,
– зазначив міністр Кабінету міністрів.
Натомість там діятимуть обмеження, передбачені для жовтої карантинної зони. "Червоним" Закарпаття було ще з 5 березня.Зверніть увагу! З 10 квітня у жовтій зоні також перебуває Івано-Франківська область. Там послабили обмеження через місяць жорсткого карантину.
Британія вшанувала пам'ять принца Філіпа
Джерело: BBC
Не доживши 2 місяці до свого 100-річчя, помер британський принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети ІІ. Ця звістка сколихнула увесь світ.
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У Великій Британії, починаючи з полудня, військовослужбовці роблять гарматний постріл кожної хвилини у пам'ять про померлого принца Філіпа.
Серію залпів розпочали у Лондоні з Тауера. Також салюти пройдуть в Единбурзі, Кардіффі та Белфасті, замках Кардіфф та Гіллсборо, Единбурзькому замку й на військово-морській базі Портсмут.
Оголосили день та місце поховання принца Філіпа
Поховання відбудеться наступної суботи, 17 квітня, у Віндзорі. Службу проведуть, згідно з бажанням принца Філіпа, у каплиці Святого Георгія.
Прощання пройде з дотриманням карантинних правил через пандемію коронавірусу. Тому публічних процесій не буде.
Церемонію транслюватимуть на телебаченні. По всій Великій Британії оголосили траур до дня поховання принца Філіпа. У цей час всі прапори будуть приспущені.
Поки це час смутку і жалоби, дні, що попереду, будуть можливістю відсвяткувати чудове життя,
– повідомив Букінгемський палац.
Гарматні залпи у пам'ять про принца Філіпа: дивіться відео