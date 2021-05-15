Головні новини 15 травня: обмін обстрілами між Ізраїлем і Сектором Гази, ДТП на Хмельниччині

Ізраїль та Сектор Гази знову здійснили обстріли у сторону один одного. На Хмельниччині сталася жахлива ДТП, в якій загинули 4 людей. У МОЗ озвучили ймовірні вимоги до туристів на літній сезон. Українці відзначають День Європи, а Володимир Зеленський запевнив, що Україна точно буде в Євросоюзі. Такими були головні новини 15 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Чергові обстріли Ізраїлю та Сектору Гази

Джерело: The Times of Israel

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Обстріли Ізраїлю

Вдень 15 травня зі Сектору Гази знову прилітали ракети. Сирени повітряної тривоги лунали у Тель-Авіві, Холоні, Бат-Ямі, Яффо, Рамат-Гані, Рішон ле-Ціоні та інших населених пунктах. За попередніми даними, ХАМАС випустив щонайменше 30 ракет.

У результат атак бойовиків у Рамат-Гані загинув 50-річний чоловік.

У наближеному до Сектору Гази місті Сдерот ракета впала неподалік дороги, якою в той момент їхали автівки. Одній із них дивом вдалося вціліти.

Перед автомобілем впала ракета: дивіться відео

Також ракета впала поблизу магазину в IKEA в Рішон ле-Ціоні.

Ще одна ракета влучила у резервуар із пальним на фабриці у порту міста Ашдод. Після цього стався масштабний вибух.

Вибух через влучання ракети у резервуар з пальним: відео

Атака Сектору Гази

Джерело: Al Arabiya

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Ізраїль у відповідь обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Цього разу ракети потрапили у багатоповерхівку "Аль-Джаля", де були офіси світових ЗМІ, зокрема Associated Press, Al Jazeera. Однак ізраїльська армія попередила про авіаудар та дала людям годину на евакуацію. Там наголосили, що у будівлі могли розташовуватися "кіберцентр, збройні склади та канали зв'язку". Крім того, саму вежу бойовики ХАМАС, за попередніми даним, використовували у військових цілях. Обстріл багатоповерхівки у Секторі Гази: дивіться відео Згодом ізраїльські військові заявили, що бомбардували будинок лідера ХАМАС – заступника голови політбюро бойовиків Халіля аль-Хайі. Удар по будинку Халіля аль-Хайі: дивіться відео Важливо! Українцям, які проживають у Секторі Гази, запропонували сформувати список на евакуацію. Попередньо відомо, що таке бажання Ескалація конфлікту Ізраїлю та ХАМАС: основне У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.

Після цього почалися регулярні масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина регулярно повідомляють про жертв і потерпілих. Смертельна ДТП на Хмельниччині Українцям, які проживають у Секторі Гази, запропонували сформувати список на евакуацію. Попередньо відомо, що таке бажання висловили щонайменше 120 людей Джерело: поліція Хмельницької області Поблизу села Веселівка, що в Хмельницькій області, вранці 15 травня сталася масштабна ДТП за участю 3 автомобілів. Ще одна ДТП На Харківщині ВАЗ влетів у "ГАЗель": є загиблі – відео

Деталі смертельної аварії

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo. Причіп вантажівки перекинувся, притиснувши Mercedes та Opel.

У результаті зіткнення усі автівки зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Є жертви ДТП

За попередніми даними, жертвами аварії стали 4 людини.

Наразі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Водія вантажівки затримали, тривають слідчі дії.

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Вимоги МОЗ до туристів

Джерело: ТСН

Враховуючи досвід Туреччини, Україна влітку може запровадити "сертифікати здоров'я". За словами Віктора Ляшка, наразі українська влада розглядає та вивчає це питання.

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Досвід Туреччини

Заступник глави МОЗ розповів, що делегація Центру громадського здоров'я нещодавно відвідала Туреччину. Там вона ознайомилася з досвідом цієї країни щодо туризму у час COVID-19.

Звернули увагу, наприклад, на впровадження "сертифікатів здоров'я" для готелів, які приймають туристів з усього світу. Делегація готує пропозиції за підсумками поїздки.

Які варіанти розглядають

взаємне скасування ПЛР-тестів. У МОЗ та інших українських відомствах продумуватимуть, як це організувати.

можливе запровадження додаткової, добровільної сертифікації, так званих сертифікатів здоров'я.

Головний санітарний лікар уточнив, що такий сертифікат, який свідчить про негативний тест на COVID-19 або про вакцинацію чи перенесення хвороби.

Ми розглядаємо певний сертифікат здоров'я, який є в Туреччині. Зокрема, з потенціалом його запровадження в Україні на літній період,

– зазначив Ляшко.

Крім цього, він зауважив, що наразі ведеться робота над алгоритмами роботи ТРЦ у регіонах, де запроваджують червону зону карантину.

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День Європи в Україні

Джерело: твіттер Володимира Зеленського

В Україні 15 травня відзначають День Європи. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до громадян, запевнивши, що наша держава точно буде в Євросоюзі.

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Ми європейці, центр та серце Європи за географією, духом, цінностями та прагненнями. Україна точно буде в ЄС,

– написав президент.

За словами Зеленського, українці довели це на Майдані, а також доводять щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність та захищаючи східний кордон Європи.

Згодом у своєму дописі у телеграмі президент подякував державам-членам ЄС, які підтримали його ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі. Зеленський переконаний, що для цього є всі підстави, зокрема системна трансформація в Україні.

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