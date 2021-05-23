Головні новини 23 травня: падіння повітряної кулі, засновника NEXTA Протасевича зняли з літака

У Хмельницькій області впала повітряна куля, є жертва. В Італії обірвався трос на канатній дорозі, більше ніж 10 людей загинули. Засновника опозиційного каналу NEXTA Романа Протасевича зняли з літака і затримали у Мінську. У Луцьку людей евакуювали з оглядового колеса.Такими були головні новини України і світу 23 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Повітряна куля впала на Хмельниччині

Джерело: Поліція Хмельницької області

Повітряна куля з людьми на борту впала на землю. Це сталося у селі Кульчіївці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області ввечері 22 травня. На борту було 6 осіб – пілот та пасажири.

На жаль, 53-річний чоловік з Прилук загинув. Ще 5 людей – травмовані. За інформацією ЗМІ, це був перший політ кулі. Причиною трагедії могли стати несприятливі погодні умови та й повітряний апарат стартував вже, коли темніло.

Внаслідок падіння загинув чоловік / Фото Нацполіції

за статтею про порушення правил повітряних польотів. Ранкові польоти у рамках фестивалю повітряних куль у Кам'янці-Подільському скасували.

Канатна дорога обірвалась в Італії

Поліція відкрила кримінальне провадження

Джерело: The Local

На півночі Італії 23 травня обірвався трос на канатній дорозі, що біля озера Маджоре. Кабіна, у якій перебували, за попередньою інформацією 15 людей, зірвалась зі значної висоти. До вершини гори залишилось всього 300 метрів.

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Жертвами падіння стали 13 людей. Відомо, що серед загиблих були туристи з Німеччини. Ще двох дітей – віком 5 та 9 років гелікоптером доставили до туринської лікарні.



Кабіна була за 300 метрів від вершини / Фото EPA

Важливо!

Канатну дорогу закривали для капітального ремонту 7 років тому. Роботи тривали близько 2 років і коштували 4 мільйони євро

Де розташована канатна дорога – дивіться на карті:

Затримання Романа Протасевича

Джерело: NEXTA

В Національному аеропорту Мінська вимушено приземлився літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс. Повітряне судно здійснило посадку через повідомлення про вибухівку на борту. При чому інформація надійшла від білоруських диспетчерів.

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З літака зняли та затримали засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Проти нього та його колег по каналу у Білорусі вже порушили низку кримінальних справ – зокрема, мовиться про організацію масових заворушень. За такими "звинуваченнями" Протасевич може опинитись за ґратами на 15 років.

Щодо літака, то ніякої вибухівки на ньому, звісно, не знайшли. Проте у транзитній зоні і пасажирів, і повітряне судно оглянули.

Ще перед вильотом журналіст написав, що за ним стежать . В аеропорту Афін невідомий чоловік намагався сфотографувати його документи.

Листування Протасевича щодо стеження / Фото з телеграм-каналу Baza

Міжнародна реакція на затримання Романа Протасевича

Джерело: 24 канал

Низка країн різко засудила дії білоруської влади щодо Протасевича. Опозиційного журналіста закликали негайно звільнити. У Євросоюзі навіть пригрозили офіційному Мінську санкціями.

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У МЗС України – солідарні. Новини з Білорусі назвали "тривожними"

Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно гарантовані,

– написав речник дипвідомства Олег Ніколенко.

У Луцьку люди застрягли на оглядовому колесі

Джерело: ДСНС України

У Луцькому парку атракціонів 23 травня прямо під час роботи зупинилось оглядове колесо. У пастці на висоті опинились 12 осіб, серед них 6 – діти.

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Знімали відвідувачів парку з колеса з допомогою пожежної драбини. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій запевняють, що загрози життю та здоров'ю людей немає. Операція завершилась успішно. Люди, що стежили за евакуацією, аплодували роботі рятувальників

Поки причин інциденту не встановили. Всі решту атракціони у парку працювали справно.

Дивіться відео з Луцька / Відео з телеграм-каналу "Лучани":