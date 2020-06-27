Генпрокурорка Венедіктова відзвітувалась за 100 днів роботи. На Донбасі загинув український захисник. Оприлюднили розмови бойовиків після збиття літака MH17. Ексгубернатору Балоню обрали запобіжний захід. Пляжі Одещини переповнені попри карантин. Такими були головні новини суботи, 27 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за суботу, 27 червня:

Ірина Венедіктова – 100 днів у кріслі генпрокурора

Детально 100 днів роботи Венедіктової: генпрокурор похвалилася посадками – це здебільшого не топполітики

Про 100 днів перебування на посаді генпрокурорка Венедіктова розповіла у відеозверненні. За її словами, за весну, яка стала символічною порою покарань, 4400 осіб визнано винуватими та засуджено до обмеження чи позбавлення волі.

Серед них:

28 осіб, які вчинили корупційні злочини,

7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах,

40 учасників організованих груп та злочинних організацій.

Чомусь в гонитві за "великою рибою" знецінюється робота оперативників, слідчих і прокурорів, які викрили, розслідували і довели у суді вину злочинців, що вбивали, викрадали людей, вчиняли теракти. Прокуратура забезпечила принцип невідворотності покарання для них,

– переконує Венедіктова.

Коротко про гучні справи

Венедіктова нагадала, що завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема, взяли одного із підозрюваних під варту – голову Херсонської обласної ради.

Також за 100 днів роботи Венедіктової Офіс Генпрокурора повідомив про підозру двом народним депутатам.

За результатами перестрілки в Броварах за розподіл пасажиропотоку повідомлено про підозру кримінальному авторитету – керівнику організованої озброєної банди та 12 її учасникам.

Генпрокурорка додає, що сьогодні:

органи правопорядку розслідують понад 1 мільйон 400 тисяч кримінальних проваджень;

до суду скеровано понад 30 тисяч справ;

у 816 кримінальних корупційних провадженнях особам повідомлено про підозру;

до суду скеровано 630 обвинувальних актів;

судом постановлено обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів;

відшкодовано майже 100 мільйонів гривень збитків.

Венедіктова каже, що на її особистому контролі перебувають понад чотири десятки кримінальних проваджень.

Зокрема, за фактами:

заволодіння коштами держбюджету з боку посадовців акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України";

привласнення бюджетних коштів службовими особами Державного агентства автомобільних доріг України.

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Експорт медичних масок до Іспанії

Згадала очільниця Офісу генпрокурора й про справу щодо поставки до Іспанії медичних масок за значно заниженим цінами по 1 гривні 23 копійки. У результаті такої схеми посадовці ухилились від сплати податків на суму в понад 15 мільйонів гривень. У межах цього провадження було проведено 8 санкціонованих обшуків.

Наразі проводять судово-економічне дослідження, після отримання результатів якого буде призначено експертизу. Слідство триває.

Протидія організованій злочинності

За 100 днів роботи Венедіктової:

викрито 106 організованих груп;

знешкоджено 3 угруповання, які діяли в органах влади та управління.

Боротьба з наркозлочинністю

Викрито 354 кримінальних правопорушення;

У підозрюваних вилучено 619 кілограмів наркотиків.

Загалом у сфері протидії організованій злочинності:

до суду з обвинувальним актом направлено 119 кримінальних проваджень щодо 482 осіб, які вчинили 926 злочинів;

з постановленням вироків розглянуто 24 кримінальні провадження;

засуджено 86 осіб, з яких 40 – до реального позбавлення волі.

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Надходження до бюджету

Прокурори пред'явили позови на суму в понад 6,3 мільярда гривень.

Суди стягнули кошти та повернули майна на користь держави на суму в понад 2 мільярди гривень.

Реально виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурорів, на майже 1,2 мільярда гривень.

Дивіться відеозвернення генпрокурорки Венедіктової:

На Донбасі загинув український воїн

27 червня українські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. У результаті, на жаль, один український військовий загинув і ще двоє – зазнали поранень.

Трагедія сталася поблизу Старогнатівки. Тут унаслідок розриву невідомого боєприпасу постраждали два захисники. Але один із них, на жаль, помер від отриманих множинних осколкових поранень. Другого доправили до лікарні та надали належну медичну допомогу.

Ще один тривожний інцидент стався неподалік Мар'їнки, коли український воїн виконував завдання з розмінування території. Зрештою він підірвався також на невідомому вибуховому пристрої та зазнав вогнепального осколкового поранення. Сапера доправили до лікувального закладу та надали йому належну медичну допомогу.

Це важливо! Бойовики застосовували заборонені артилерійські системи калібру 122 міліметри, 120- і 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Розмови бойовиків після збиття літака над Донбасом

Прокуратура Нідерландів у справі збитого у небі над Донбасом літака MH17 представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук". Мовиться про бесіди окупантів між собою одразу після авіакатастрофи.

​До теми Збиття літака МН17 у небі над Донбасом: коли відбудеться розгляд справи по суті

Проросійські бойовики думали, що збили український винищувач. О 16.48 вечора після краху MH17, підозрюваний Леонід Харченко телефонує підозрюваному Сергію Дубінському.

Ми вже на місці. Ми вже збили "Сушку" (український літак – 24 канал),

– сказав Харченко.

Згодом о 19.52 Дубінський телефонує підозрюваному Олегу Пулатову.

Скажіть, наш "Бук" стріляв чи ні?

– спитав Дубінський.

"Бук" збив "Сушку" після того, як "Сушка" збила "Боїнг",

– відповів Пулатов.

Після цього Сергій Дубінський зателефонував до головного підозрюваного Ігоря Гіркіна, який очолював збройні сили самопроголошеної "ДНР".

Більше у той час літаків у небі не було

Прокурори наголосили, що 17 липня у небі над Донбасом ніхто інших літаків не збивав. Окрім того, в уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".

На думку прокуратури, існує так багато доказів, що вказують на російську ракету з "Бука", що інші версії не потребують подальшого розслідування.

Зауважимо, що слідство у справі МН17 також має очевидця запуску російської ракети, яка збила літак у небі над Донбасом.

Хто підозрюваний у справі? Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").

Коротко про збиття літака над Донбасом

17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас з Росії.

У Росії все заперечують.

Наразі тривають судові засідання у справі.

Головне про збиття літака над Донбасом / Інфографіка 24 каналу

Запобіжний захід для ексгубернатора

​До теми Обрали запобіжний захід ексочільнику Кіровоградської ОДА: він назвав себе політичною жертвою

Антикорупційний суд взяв під варту ексочільника Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Його 25 червня на вимаганні 1,8 мільйона гривень хабаря затримали детективи НАБУ.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора та детективів та застосував до підозрюваного Андрія Балоня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі майже 10 мільйонів гривень.

Запобіжний захід обрали й іншому фігуранту справи

Перед цим суд також обрав запобіжний захід для співучасника звільненого глави області – голові патронатної служби апарату ОДА Сергію Шевченку. Його суд взяв під варту до 23 серпня з можливістю внесення застави в 5 мільйонів 67,5 тисячі гривень.

Справа про хабар ексголові Кіровоградської ОДА. Коротко

Балоня і Шевченка 25 червня затримали детективи НАБУ, коли вони вимагали хабар в 1,8 мільйона гривень у ще одного чиновника за те, щоб не перешкоджати його діяльності.

На затримання Балоня зі спільником миттю відреагував Президент України Володимир Зеленський – він заявив про звільнення чиновника.

Андрія Балоня звинувачують за статтею про прийняття пропозиції чи обіцянки хабаря в особливо великому розмірі з боку чиновника. За це йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Відповідь ексгубернатора на звинувачення

Сам Балонь переконує, що в протоколі правоохоронців правдою є лише перший абзац. Там мовиться про допит свідка – Бойчука Ігоря Романовича. Він давав свідчення 15 травня 2020 року. Все інше – творчість силовиків.

Також він розповів, що після того, як дізнався про погодження з Кабміну його відставки, то написав першому заступнику керівника Офісу Президента Сергію Трофімову. Той відповів, що дійсно Балонь більше не обійматиме посаду голови облдержадміністрації та запросив його до Офісу.

Їхня розмова в ОПУ стосувалася помічника Балоня – вищезазначеного Сергія Шевченка. Начебто Трофімов заявив, що "історія із Шевченком – дуже погана та матиме продовження".

Що відомо про Андрія Балоня? Народився він у 1982 році в містечку Стебник на Львівщині. Є юристом за освітою й кандидатом юридичних наук.

У 2013 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

З 2003 по 2004 рік Балонь працював спершу слідчим, а потім і заступником начальника у різних районних і міських відділах Головного управління МВС на Львівщині.

У 2012 – 2013 роках він був керівником слідчих управлінь МВС на Житомирщині та на Полтавщині. Згодом заступником начальника МВС у Полтавській області.

З травня 2017 по 2019 рік – заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації з гуманітарних питань, фінансів та взаємодії з правоохоронними органами.

Очолив Кіровоградську ОДА 8 листопада 2019 року.

Аншлаг на одеських пляжах попри карантин

Пляжі та клуби в Одесі переповнені відпочивальниками. Люди їдуть і у зазвичай непопулярні місця. Однак часто не дотримуються карантинних обмежень. Зокрема, порушують вимоги щодо дистанції. І це попри рекордну кількість нових випадків коронавірусу впродовж останніх днів.



Зазвичай великою популярністю це місце не користується / Фото 24 каналу

На пляж у Приморському теж приїхали багато людей / Фото 24 каналу

Яка ситуація в Одеській області з коронавірусом? На Одещині протягом 26 червня виявили 38 нових випадків зараження коронавірусом. Це у рази менше, ніж у попередні дні. Загальна кількість зросла до 1 565. Щодо ситуації в Україні, то COVID-19 підтвердили вже у 42 065 людей, за останню добу – 948 нових випадків.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Нагадаємо, з 22 червня в Одесі посилили контроль за дотриманням карантинних правил.

Дивіться відео про ситуацію на пляжах Одещини: