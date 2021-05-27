Головні новини 27 травня: загинув воїн, закриті справи Тупицького, переговорів у Мінську не буде

На Донбасі ворожий снайпер застрелив військового, який пройшов "дебальцівський котел". Голосіївський суд закрив 2 справи проти відстороненого Тупицького. ТКГ шукає новий майданчик для переговорів. Лист про мінування Ryanair надійшов пізніше, ніж білоруські диспечтери розповіли про нього пілоту. Такими були головні новини 27 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Снайпер вбив військового на Донбасі

Джерело: Хмельницька ОДА

Уранці 28 травня бойовики вчергове порушили режим тиші. На Луганщині окупанти вели вогонь прицільно, обстрілюючи українських захисників впритул. Поблизу Новотошківського снайпер поцілив в українського військового.

Згодом з'явилася інформація про загиблого Героя. Ним виявився військовий з Хмельниччини Максим Польовий. Він був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну на Донбасі з 2014 року, пройшов "Дебальцівський котел".

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Його життя обірвалося лише у 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Понад тиждень на Донбасі не було загиблих українських військових.

Справи проти Тупицького закрили

24 канал висловлює щирі співчуття родині і друзям загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Джерело: 24 канал

Судді Голосіївського районного суду Києва 27 травня закрили справи про притягнення відстороненого голови КСУ Олександра Тупицького до адміністративної відповідальності. Судді не побачили у діях Тупицького правопорушення.

Які справи проти Тупицького закрили:

щодо недекларування землі на окупованій території;

дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів щодо е-декларування.

Друга з цих справ стосувалася голосування за рішення КСУ щодо електронного декларування. Тоді рішення КСУ мало на меті знищити систему е-декларування та призвело до конституційної кризи.

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Саме під час розгляду питання НАЗК перевіряло декларацію Олександра Тупицького щодо ділянки у Криму. Відтак, він міг отримати покарання і був зацікавленим в скасуванні е-декларування.



Головне про суддю КСУ Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу

Реакція НАЗК

В агентстві із запобігання корупції, яке і відкривало ці дві справи проти Тупицького, вже зреагували на таке рішення суду. Там зазначили: такі резонансні справи щодо топ-чиновників має розглядати Вищий антикорупційний суд.

Втім, кількість суддів у ВАКС є критично малою, і для ефективного та швидкого розгляду справ склад суду необхідно збільшити.

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Новий майданчик для переговорів ТКГ

Проти Тупицького лишається відкритою справа про ймовірний підкуп свідка і вплив на його покази щодо махінацій у "Зуївського енергомеханічного мотозаводу". Щодо цієї справи ДБР вже скерувала обвинувальний акт

Джерело: 24 канал

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути місцем для переговорів щодо війни на Донбасі.

За його словами, наразі Україна шукає інший майданчик для перемовин по Донбасу. Щодо цього планують консультації з ОБСЄ. Причина очевидна – диктаторський режим Лукашенка.

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Глава української делегації також додав, що навіть фізично потрапити у столицю Білорусі тепер неможливо, адже Україна припинила з країною авіасполучення. Крім того, переконаний Кравчук, Білорусь тепер не просто сусідня держава, а ще й супутник Росії.

Арестович розповів, яка країна може стати новим майданчиком

Спікер української делегації Олексій Арестович у коментарі 24 каналу розповів, що перемовини можуть перенести в якусь з країн Європи. Офіційно це питання наразі ще не ставили, адже потрібно отримати згоду російської сторони як третьої у процесі.

Думаю, що рамковою умовою буде одна з країн Європи, але не країна НАТО. Тому що росіяни на це не погодяться,

– пояснив Арестович.

Проте про перенесення обговорень в офлайн з режиму онлайн поки не йдеться. Причина тому – карантинні обмеження. Відтак немає жодної конкретної дати проведення.

Брехня про лист "від терористів" про літак з Протасевичем

Джерело: розслідування центру "Досьє"

ЗМІ опублікували фото електронного листа, який нібито бойовики ХАМАС відправили у аеропорт Мінська. З дат, які на ньому є, випливає, що білоруські диспетчери повідомили екіпажу Ryanair про мінування літака майже на чверть години раніше, ніж самі отримали повідомлення про бомбу.

Білорусь повідомила про мінування літака о 12:33, на листі, який надійшов у мінський аеропорт, стоїть дата 12:57.

Які ще заяви режиму Лукашенка щодо "переадресації" літака є брехнею:

"Підірвати літак мав ХАМАС"

Терористи начебто хотіли підірвати літак над Вільнюсом. ХАМАС одразу ж заперечив такі заяви і сказав, що це не їхні методи.

"Повідомлення надіслала Швейцарія"

Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування надійшло від Швейцарії. Влада країни одразу ж спростувала таку інформацію і сказала, що їй нічого не відомо про ситуацію, а заява Лукашенка – фейк.

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"Київ, Львів, Вільнюс та Варшава відмовилися приймати літак"

Публічно самопроголошений президент Білорусі казав, що 4 аеропорти нібито відмовилися приймати "замінований літак". Украерорух заявив, що насправді до них взагалі не зверталися з запитом на посадку літака. У Польщі та Литві заявили те саме.

У Києві біля Ocean Plaza масштабний прорив

Джерело: 24 канал

У Києві на вулиці Антоновича, біля Ocean Plaza стався порив труби. Це місце є досить проблемним і масштабні прориви траплялися там вже декілька разів.

Прорив трапився через гідравлічні випробування: тиском вода розірвала трубу у проблемному місці. У "Київтеплоенерго" зазначили, що прорвало трубу, яка функціонує з 1987 року.

Вода залила дорогу й утворила озеро, через яке водії не могли проїхати. Згодом утворилася велика діра в асфальті. Зрештою поліцейські перекрили рух ділянкою, а комунальники взялися за ремонт.

Детально Утворилась кількаметрова яма: відео наслідків прориву біля Ocean Plaza в Києві

Начальник відділу з експлуатації теплових мереж підприємства Олександр Пилипишин розповів, що на ліквідацію всіх наслідків прориву піде приблизно 3 доби.

Резонансний прорив біля Ocean Plaza торік