Головні новини 28 червня: День Конституції України, "відкрите небо" з ЄС

В Україні відзначили 25-у річницю прийняття Конституції. Рада Євросоюзу схвалила підписання з Києвом угоди про "відкрите небо". Працівника Fozzy Group, який потрапив у скандал через любов до Басти, відсторонили. У метро Лондона прогримів потужний вибух. А Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України. Такими були головні новини 28 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

День Конституції України

Джерело: 24 канал

В Україні відзначили 25-у річницю прийняття головного документа держави – Конституції.

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Урочисте засідання Ради

З нагоди свята у Верховній Раді провели урочисте засідання. Розпочали з виконання державного гімну та духовного – "Молитви за Україну". У парламенті були присутні Володимир Зеленський та його попередники – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Чинний глава держави виступив з урочистою вітальною промовою.

У засіданні також взяли участь народні депутати чинного та попередніх скликань, голови парламенту попередніх скликань, члени Кабміну, керівники судової гілки влади, судді КСУ, голова Верховного суду, голови обласних рад, предстоятелі церков та релігійних організацій, іноземні дипломати та журналісти.

Урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції: дивіться відео

В Україну прибуде Конституція Орлика

Президент повідомив, що оригінал Конституції Пилипа Орлика привезуть в Україну на День незалежності, вперше за останні 311 років.

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Це стало можливим завдяки тісній співпраці з Національним архівом Швеції.

Загалом очікують на 3 копії Конституції Пилипа Орлика:

першу вже зранку 28 червня встановили в фойє Верховної Ради;

друга буде перебувати в Офісі Президента;

третя – в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження.

Президент додав, що оригінал Конституції, а також булаву гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи всі охочі зможуть побачити в Софійському Соборі.

Також Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Великий герб України. Документ визначено як невідкладний.



Ескіз великого Державного Герба України / Фото з соцмереж Олександра Ткаченка

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Історія прийняття Конституції

Джерело: "Вікіпедія"

День Конституції – це державне свято України, єдине, закріплене у самій Конституції. Відзначають його щороку 28 червня – саме у цей день 1996 року й ухвалили основний державний документ.

Народні депутати безперервно працювали усю ніч проти 28 червня, загалом засідання тривало 23 години. Під час голосування ухвалення Конституції підтримали 315 парламентарів.

Під час голосування ухвалення Конституції підтримали 315 парламентарів. Україна була останньою з колишніх республік СРСР, яка ухвалила нову Конституцію. До 1996 року держава використовувала Конституцію УРСР.

"Відкрите небо" України з ЄС

Джерело: Рада ЄС

У Раді Європейського Союзу погодили підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною.

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Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про відкрите небо

Сьогодні (28 червня – 24 канал) Рада дала добро на підписання трьох угод про авіацію сусідства – з Україною, Вірменією і Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт з Катаром,

– йдеться в повідомленні.

Договори відкриють ринок повітряного транспорту і нададуть нові можливості для операторів та клієнтів, що сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, економічному та соціальному розвитку.

Крім того, вони знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх країн ЄС і приєднають ці країни до внутрішнього авіаційного ринку Євросоюзу.

Очікується, що угоди підпишуть восени 2021 року, а після вони будуть ратифіковані кожною державою-членом, ЄС та іншою стороною.

Ціни на авіаквитки можуть зменшитися

Видання DW повідомляє, що така домовленість допоможе стимулювати розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень. У результаті це сприятиме зниженню ціни на квитки.

Реакція президента та прем'єра

Володимир Зеленський висловив ЄС подяку та зазначив, що угода дасть змогу українцям отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей.

Денис Шмигаль наголосив, що це створить більше вибору для подорожей, нові можливості для авіаційної галузі, краще сполучення з новими маршрутами та напрямками.

Спершу передбачали, що угоду між Україною та ЄС про відкрите небо підпишуть до кінця 2020 року. Згодом процедуру перенесли на лютий 2021 року , однак і тоді підписання договору відтермінували.

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Антиукраїнського працівника Fozzy відсторонили від роботи

Джерело: Fozzy Group

Торговельно-промислова група Fozzy Group втрапила у скандал через свого працівника Славу Баранського.

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У компанії заявили про те, що чоловік склав свої повноваження на період службового розслідування. Його майбутнє у компанії наразі невідоме.

Сталася помилка щодо ролі Слави у групі. Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми прийматимемо після детального вивчення всіх фактів,

– зазначили у компанії.

Там наголосили, що Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Тому вони розуміють обурення українців.

Заяви про гідність та "сільську тупість"

Активіст Сергій Стерненко раніше повідомив про антиукраїнські погляди Баранського. Він прикріпив до допису скриншоти, на яких є скандальні сторіз з фейсбуку працівника Fozzy Group.

"Слава точно не у тій країні живе, бо симпатизує любителю окупації (Криму – 24 канал) Басті. Вважає, що у тих, кому він не подобається за "кримнашизм", є сільська тупість. Як типовий росіянин він стібеться зі слова "гідність". Мабуть, відсилка до Революції Гідності", – написав Стерненко.



Скандальні історії Баранського / Скриншоти Сергія Стерненка

Під дописом Стерненка активно почали підтримувати активіста та висловлювати обурення. Деякі користувачі повідомили, що такі заяви Баранського звучать не вперше. Раніше він писав у твітері неприпустимий для українців допис про вишиванки.



Баранський вважає вишиванки поганою звичкою / Скриншот з фейсбуку Стерненка

Пояснення Баранського

BBC оприлюднила скриншот допису, в якому чоловік пояснив ситуацію. За його словами, ці грубі та цинічні висловлювання були нібито лише для кола друзів і знайомих.

Вони знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу, і для них я перегнув палку,

– зазначив Слава Баранський.

Він також додав, що вже втрачав свою роботу у 2014 році через нібито "проукраїнську позицію щодо Криму та Донбасу".



Скриншот допису Баранського / BBC

Вибух у метро Лондона

Джерело: BBC

Поблизу лондонської станції метро Elephant and Castle пролунав потужний вибух.

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Деталі пожежі

У соцмережах повідомили , що займання почалося поряд з колишнім торговим центром. На кадрах, оприлюднених очевидцями, видно величезний стовп чорного диму над британською столицею.

За попередньою версією, пожежа сталася в гаражах поруч зі станцією Elephant and Castle, а не на самій станції.

Вогонь охопив 3 комерційних об'єкти, 4 автомобілі та телефонну будку.

Місцевих жителів попередили, щоб вони позакривали усі вікна та двері. Рух усіх потягів у районі зупинили.

Згодом стало відомо, що займання локалізували. Однак у результаті інциденту постраждали 2 людей, їх госпіталізували.

Вибух у центрі Лондона: дивіться відео з соцмереж

Пожежа та вибух у метро Лондона / Фото з соцмереж

Флешмоб Зеленського

Джерело: телеграм Володимира Зеленського

Зеленський підтримав збірну України з футболу, яка побореться зі Швецією за вихід до 1/4 фіналу Євро-2020. Президент звернувся до футболістів у форматі відеозапису.

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Він розповів, що під час матчу разом зі збірною співатиме український гімн та кричатиме після кожного гострого моменту.

Привіт, моя люба збірна, Я – Володимир Зеленський, Президент України. Але завтра я буду звичайним громадянином України, і я буду твоїм фанатом. Я буду разом з тобою усі 90 хвилин,

– заявив український лідер.

Свій емоційний виступ український лідер підсумував словами "вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів".

Деталі флешмобу

Зеленський закликав українців записувати відеозвернення до збірної України з футболу та висловлювати слова підтримки.

Хештеги флешмобу: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11, #завтра_нас_буде_40_мільйонів.

Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України: дивіться відео

До слова, Денис Шмигаль вже підтримав флешмоб. У відеозвернення до збірної очільник Кабміну заявив, що "хлопці, за вас вболіває вся Україна". Він також наголосив, що вірить в успіх українських гравців.

Матч Україна – Швеція відбудеться 29 червня у Глазго (Шотландія). Зустріч стартує на стадіоні "Гемпден Парк" о 22:00.