Головні новини 7 квітня: "склад" готівки брата судді Вовка, заява Вітренка на звільнення

Читать новость на русском

У брата глави ОАСК Павла Вовка виявили чималі обсяги готівки. Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з Міненерго. Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу. Хмельницька й Запорізька області переходять у червону зону, а у Києві локдаун можуть продовжити до травня. Депутата Бориспільської районної ради від "Слуги народу" спіймали на хабарі. Такими були головні новини 7 квітня.

Джерело:

24 канал

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Грошові знахідки у брата судді Вовка

Джерело: НАБУ

У брата глави Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – адвоката Юрія Зонтова – та його спільника НАБУ і САП виявили чималу суму готівкою.

Читайте також НАБУ затримало брата судді Вовка при отриманні 100 тисяч доларів хабаря

Що знайшли правоохоронці

  • понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів;
  • документи глави ОАСК, його родича;
  • речі, схожі на антикваріат.

Нагадаємо, брата Вовка та його спільника затримали на "гарячому" 6 квітня.

Затримання брата судді Вовка: що відомо

Вітренко написав заяву на звільнення

Джерело: "Економічна правда"

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко нібито написав заяву про звільнення.

Дізнайтеся більше Премії, гонорари та 288 мільйонів доходу: декларація Вітренка

Заява Вітренка на звільнення

За словами джерела видання, Вітренко начебто вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

Про те, що планує звільнятися, посадовець, як пише ЗМІ, почав говорити ще декілька тижнів тому. Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися.

Однак, цього не сталося і він написав заяву на звільнення.

Вітренка так і не призначили міністром

Плато третьої хвилі коронавірусу

Джерело: НАН України

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19.

До теми Адаптивний карантин працює, – Шмигаль заявив, що у повному локдауну нема сенсу

Які області мають найгірший прогноз

Згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

Для України загалом прогнозують такі показники

  • середня кількість нових інфекцій за день на 13.04.21 – 16 209. Середня кількість нових летальних випадків за день на 13.04.21 – 412;
  • середня кількість нових інфекцій за день на 20.04.21 – 16 351. Середня кількість нових летальних випадків за день на 20.04.21 – 442.

За даними українських вчених, Україна наразі перебуває на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів.

Чому можна говорити про плато

  • пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;
  • кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;
  • абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;
  • динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.
Довідка. Протягом 6 квітня коронавірус підтвердили у 15 415 українців, лабораторії МОЗ провели 140 224 тестувань. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 417), Одеській (1 236), Київській (1 092), Львівській (1 085) та Харківській (1 017) областях.

Нові області у червоній зоні

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Запорізька та Хмельницька області потрапляють до червоної зони карантину.

Зверніть увагу Харків посилює карантин: які обмеження вводять

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмеження наберуть чинності з півночі 9 квітня.

Які обмеження діють у червоній зоні карантину

  • заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
  • заборона проведення масових заходів;
  • заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;
  • перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
  • заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання;
  • уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
Важливо! Також у червоній зоні карантину, окрім Запоріжжя та Хмельниччини, Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області.

Актуально Комендантська година – не панацея: експерти пояснили, чого очікувати в Україні

Локдауни на Запоріжжі та Хмельниччині

Можливе продовження локдауну в Києві

За інформацією Kyivlive, локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Однак наразі жодних офіційних заяв щодо цього не було.

За словами співрозмовника ресурсу, продовження жорсткого карантину є необхідним. Адже це дозволить зменшити ризик інфікування в період, коли люди найбільше контактуватимуть.

Зміни! Кабмін 7 квітня дозволив в червоній зоні працювати хімчисткам. Також урядовці внесли зміни до постанови, аби в областях з "червоного" списку, могли торгувати садовим матеріалом.


Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу

"Слугу народу" спіймали на хабарі

Джерело: 24 канал

Служба безпеки України затримала депутата Бориспільської районної ради на хабарі.

Радимо ознайомитися Фейкова міськрада у співпраці з Шарієм: СБУ проводить обшуки в Хмельницькому

Правоохоронці вже вручають зловмиснику повідомлення про підозру. Наразі невідомо, про яку саме суму йде мова.

За інформацією у телеграмі Ігоря Мосійчука, мова нібито йде про депутата від "Слуги народу" Юрія Будюка.

Що відомо про Юрія Будюка

  • Згідно з інформацією у декларації, депутат одружений та має доньку і сина.
  • Він володіє квартирою у Києві площею 113 метрів квадратних.
  • Також у Будюка є 2 автомобілі – Porshe вартістю 400 тисяч гривень та Mersedes-Benz за 840 тисяч.
  • У власності депутата є 33% ТОВ "Мані Кредит", 10% "Вельт Експрес" та 100% товарної біржі "Перша універсальна біржа Україна".

Джерело: декларація Будюка