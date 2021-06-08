Головні новини 8 червня: рейтинг Зеленського, обшуки у "Партії Шарія", правила перетину кордону

Володимир Зеленський очолив президентський рейтинг, однак його підтримка трохи зменшилася. Служба безпеки України провела обшуки у засновників "Партії Шарія". Україна змінила правила перетину кордону під час карантину. ЗМІ оприлюднили дані про те, чим займався Віктор Медведчук, прикриваючись "обміном полонених". Такими були головні новини вівторка, 8 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Рейтинг Зеленського

Джерело: КМІС

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то понад 27% виборців віддали б свої голоси за чинного главу держави Володимира Зеленського.

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У порівнянні з травневим опитуванням соцгрупи "Рейтинг" підтримка українського лідера зменшилась. У найближчих конкурентів ситуація теж змінилась: у Петра Порошенка зріс рейтинг, а Юрій Бойко, який був третім, опустився на 5 місце – його випередили Ігор Смешко та Юлія Тимошенко. Лідерка "Батьківщини" піднялась на 3 сходинку.

Новий президентський рейтинг

Володимир Зеленський – 27,3%

Петро Порошенко – 14,6%

Юлія Тимошенко – 11,9%

Ігор Смешко – 9,5%

Юрій Бойко – 9,2%

Євген Мураєв – 5,7%

Володимир Гройсман – 4,6%

Віктор Медведчук – 4,3%

Олег Ляшко – 3,8%

Дмитро Разумков – 3,1%

Віталій Кличко – 1,8%

Олег Тягнибок – 1,7%,

Кіра Рудик – 0,8%,

Інший кандидат – 1,8%



Кого українці хотіли б бачити президентом / Інфографіка 24 каналу

У межах дослідження телефоном опитали 2 тисячі українців віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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Обшуки у "Партії Шарія"

Джерело: СБУ

Служба безпеки провела обшуки у засновників "Партії Шарія", приводом стали агітки.

Раніше СБУ прокоментувала маніпуляцію Шарія про "закриття справи" проти нього

Обшуки у засновників партії Шарія

З обшуками прийшли до 2 фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині. Також навідалися силовики у типографію, де шаріївці друкували свої пропагандистські листівки.

Правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські карти. Крім того, у вінницькій типографії вилучили листівки антиконституційного характеру.



Пропагандистські листівки "Партії Шарія" / Фото СБУ

Слідчі почали кримінальне провадження за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Підозра для самого пропагандиста Шарія

Нові правила перетину кордону

Джерело: 24 канал

Україна змінила правила перетину кордону під час карантину, які почнуть діяти 9 червня. Про це 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Як змінилися правила перетину кордону

Постанову про розширення переліку документів для перетину кордону у час карантину Кабмін ухвалив 2 червня, а 8 червня вона набула чинності. Зокрема, розширили перелік документів, які дозволяють перетнути державний кордон України іноземцям та уникнути самоізоляції українцям.

Для іноземців та осіб без громадянства

Раніше не громадяни України повинні були мати страховку і негативний ПЛР-тест. Тепер дозволяють пред'являти негативний експрес-тест, зроблений за 72 години до приїзду чи довідку про повну вакцинацію. Документ про щеплення повинен бути або в оригіналі англійською, або перекладений.

Для громадян України

Досі українці при поверненні із закордону мали або відбути 14-денну самоізоляцію, або надати негативний ПЛР-тест. Тепер цей перелік розширили до негативного експрес-тесту і документу про повну вакцинацію. Крім того, для дітей віком до 12 років ПЛР-тест не потрібен.

Послаблення карантину в Україні: коротко

Крім правил в'їзду, інші карантинні обмеження уряд також пом'якшив.

Відтепер ресторани та кафе можуть працювати цілодобово, а відстань між столиками зменшили до 1,5 метра.

Нічні клуби теж зможуть працювати, а концерти та масові заходи більше не під забороною.

Готелі, кемпінги, хостели після довгої паузи у роботі теж зможуть працювати.

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Махінації Медведчука

Джерело: "Наші гроші" на 24 каналі

Журналісти Bihus.Info оприлюднили останню частину записів за участю Віктора Медведчука. Вони дають розуміння того, чим кум Володимира Путіна займався, прикриваючись "обміном полонених".

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Навіщо Медведчук в обміні полоненими

За словами Дениса Бігуса, повідомлення про офіційний статус Медведчука першими зробили бойовики псевдореспублік. Відповідну заяву висунув ватажок Олександр Захарченко. І лише наступного дня про роль Медведчука повідомила СБУ.

У розмові із помічником Путіна Владиславом Сурковим кум Путіна сказав, що його на цю справу делегував особисто Порошенко. І висловив далеко не позитивний настрій.

Я кажу… Дякую, Петре Олексійовичу, якщо треба – я готовий. Я такий, знаєш… Не вірю у це світле майбутнє,

– йдеться на плівці.

Участь Медведчука пояснювали нібито можливістю достукатися до Путіна. Однак у розслідувачів них немає записів, де б Медведчук обговорював саме обмін полоненими із помічниками Путіна чи з ватажками бойовиків.

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Кум Путіна був проти обміну 1 на 7 та байдужий до Савченко

Медведчук також не підтримував обміну 1 бойовика на 7 українців і цинічно заявляв це так званому омбудсмену бойовиків. Щодо звільнення Надії Савченко його найбільше цікавило те, щоб його показали по телебаченню поруч із Путіним.

"Бонуси" Медведчука

Офіційно Медведчук був посередником лише у питаннях обміну полоненими, що підтверджував Порошенко.

За свою участь в обміні полоненими кум Путіна мав бонуси:

міг літати напряму з Києва до Москви;

комунікував з Кремлем;

мав легалізований контакт із бойовиками.

Звісно, йому відкривалися й інші можливості – заволодіння трубою, заробіток на вугіллі та електроенергії.

Напередодні журналісти Bihus.Info оприлюднили четверту частину записів телефонних розмов Медведчука . Основна думка цієї частини – кум Путіна лише прикривався звільненням полонених, хоч насправді відстоював свої економічні та політичні інтереси, а також інтереси Петра Порошенка.

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