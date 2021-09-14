Втрати на Донбасі, самоізоляція Путіна: головні новини 14 вересня

Стали відомі імена ще дох загиблих українських військових на Донбасі. Президент Росії Володимир Путін відправився на самоізоляцію. Під час навчання "Захід-2021" Росія відпрацьовувала атаку на Україну зі сторони Білорусі. Бойовика на Донбасі проводять навчання з використанням артилерії. Компанія Apple представила Iphone 13. Такими були головні новини вівторка, 14 серпня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 14 вересня.

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Втрати на Донбасі

Джерело: фейсбук Олега Батуріна

З початку вересня Україна втратила уже 5 військових. 14 вересня стало відомо, що в неділю, 12 вересня, під час обстрілу на околиці села Кримське на Луганщині загинув 34-річний захисник Валентин Чепурний.

Смерть солдата не внесли у звіт ЗСУ

Напередодні у Валентина Чепурного закінчився контракт. У той фатальний день він приїхав на місце дислокування бригади, у якій проходив службу. Воїн хотів попрощатися з друзями та забрати свої документи.

Під час обстрілу бойовиків він отримав серйозні поранення. Медики намагалися врятувати захисника. Удома в нього залишилася мама.

ЗСУ не внесли загибель Валентина Чепурного у свій звіт. Причиною цього стало те, що на момент загибелі він фактично був цивільним, оскільки завершив військову службу.



Валентин Чепурний / Фото з фейсбуку Олега Батуріна

Бойовики вбили військового з Львівщини

Джерело: Львівська обласна рада

У понеділок, 13 серпня, внаслідок обстрілів проросійських найманців на Донбасі загинув 24-річний Дем'ян Данилів. Хлопець родом із села Рудники Стрийського району.

Життя старшого солдата обірвала ворожа куля, яка влучила в нього в Новоайдарському на Луганщині.

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Путін пішов на самоізоляцію

Джерело: "Коммерсантъ"

Російський президент пішов на самоізоляцію через те, що у його найближчого оточення виявили коронавірус. Очільнику Кремля довелося скасувати свій візит Таджикістану. Однак поки що у нього COVID-19 не виявили.

Президент Росії вирішив продемонструвати "віру" в російську вакцину. Тому він впевнений, що цей "природний експеримент" допоможе побачити ефективність вакцини "Супутник V".

Глянемо, як "Супутник V" спрацює на практиці,

– заявив Путін.

Однак, він впевнений, що все має пройти добре.

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Росія відпрацьовувала атаки на Україну

Джерело: 24 канал

Росія проводить військові навчання "Захід-2021". Частину військ розмістили на територію Білорусі. Саме там вони відпрацьовували висадку десанту на невеликих територіях, що виглядало як підготовка до вторгнення на територію іншої держави. про це розповів в ефірі 24 каналу розповів речник розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

Росія випробовує нову техніку

За словами Макарука, 45 бригада десантних військ Росії провела навчання з новим типом парашутних систем у нічний час з літака Іл-76. Окрім того, росіяни випробували комплекс мінування "Заземлення" та 2 типи нових безпілотників – "Форпост" та "Іноходець".

Також насторожує те, що в межах навчань військові відпрацювали переміщення піхоти в місцях радіаційного забруднення.

Навчання "Захід-2021": все що треба знати

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2021" розпочалися 9 вересня 2021 року.

Загалом участь у навчаннях приймуть 200 000 військових, 80 літаків та гелікоптерів і 760 одиниць бойової техніки.

Усе це дійство відбувається на території 7 областей Росії, в акваторії Балтійського моря та в Білорусі.

В Україні активно стежать за російськими навчаннями. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

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Бойовики проводять навчання

Джерело: фейсбук Головного управління розвідки Міноборони

Попри масштабні спільні з Білоруссю навчання, Росія не забуває про нарощування військ на Донбасі. За даними української розвідки бойовики зібрали різні військові підрозділи.

До навчань залучили снайперів

У навчаннях російських найманців беруть участь танкові, мінометні та артилерійські підрозділи. Окрім того, до них мають долучитися корегувальники артилерійського вогню та інженерно-саперні підрозділи.

Також бойовики планують провести навчання зі снайперами, які зараз продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.

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Apple представила IPhone 13

Джерело: 24 канал

14 вересня відбулася презентація нової техніки Apple, зокрема IPhone 13, нові IPad та IPad Mini, годинник Apple Watch Series 7 та навушники AirPods 3.

Характеристики IPhone 13

У порівнянні з попередньою версією, нова модель смартфона не зазнала суттєвих трансформацій. Однак розробники дещо вдосконалили технічні характеристики:

"брова" смартфона стала меншою на 20%;

нова модель оснащена надміцним водонепроникним склом;

екран при попаданні прямих сонячних променів буде яскравішим на 28%;

новий IPhone буде доступним у 5 кольорах (рожевий, червоний, синій, "темна ніч", "сяюча зірка")

новий чіпсет А15 та модуль 5G з великим переліком частот;

графіка стала на 30% потужнішою;

потужніші акумулятори.

У продаж надійдуть дві моделі нового смартфону – IPhone 13 та IPhone 13 Mini. Розробники вирішили не створювати моделі на 64 гігабайти, зате з'явилася на 512.

Вартість молодшої моделі стартуватиме від 699 доларів, а старшої – від 799 доларів.