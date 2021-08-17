Амністія "Талібану", дешевшання цін на електрику, ім'я загиблого воїна: головні новини 17 серпня

17 серпня 2021 , 20:30
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Джерело:

24 канал

"Талібан" в Афганістані оголосив загальну амністію. Тарифи на електроенергію для населення здешевшають. Оприлюднили ім'я загиблого на Донбасі воїна. На Алеї Героїв Небесної Сотні встановили радянські інсталяції. Президент-втікач Віктор Янукович зробив зухвалу заяву про Україну. Такими були головні новини України та світу 17 серпня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 17 серпня:

Важливо Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар

"Талібан" оголосив загальну амністію

Джерело: NDTV

Угруповання "Талібан" оголосило загальну амністію для афганських урядовців. Бойовики закликають людей повертатись до роботи.

Вам слід починати своє повсякденне життя з повною впевненістю,
– сказали терористи.

Попри це, місцеві жителі живуть у страху. Люди, які працювали на афганський уряд або підтримувані Заходом організації бояться репресій, бо "Талібан" відомий своїми жорстокими покараннями.

Що відбувається в Афганістані: останні новини

  • США з травня почали виводити війська, однак таліби активізувались. Бойовики захоплювали все нові міста.
  • Вже 15 серпня терористи взяли під контроль столицю Кабул. Президент країни Ашраф Гані подав у відставку та покинув Афганістан.
  • Таліби запевняють, що нібито не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Рішення прийматиме шаріатський суд.
  • Бойовики пообіцяли не атакувати американських військових, але якщо ті покинуть Афганістан до 11 вересня 2021 року. 

Дивіться відео, як таліби захопили владу в Афганістані:

Тарифи на електрику здешевшають

Джерело: постанова уряду

Кабмін оприлюднив постанову про спеціальні обов'язки для учасників ринку електроенергії. Це означає, що тарифи для населення з 1 жовтня подешевшають.

Для тих домогосподарств, які споживають не більше ніж 250 кіловат-годин на місяць, ціни за світло зменшили на 14%. Вони платитимуть 1,44 гривні за кіловат-годину.

Для кого тарифи не зміняться

Для українців, які споживатимуть понад 250 кіловат-годин, вартість електрики не зміниться. Вони сплачуватимуть 1,68 гривні. Тариф діятиме для всієї спожитої електроенергії, а не лише для того обсягу, що перевищує 250 кіловат-годин.

Фіксовані ціни для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2022 року включно.

Як змінювались тарифи на електрику 2021 році

  • 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф за перші 100 кіловат-годин на рівні 90 копійок за 1 кіловат-годину.
  • Тарифи для українців підняли на 36,6%. 
  • Проте наприкінці квітня уряд продовжив механізм ПСО до 30 червня. Ціну зберегли на рівні 1,68 гривні за 1 кіловат-годину.

На Донбасі вбили воїна Артема Мазура

Джерело: фейсбук "Повернись живим"

Стало відоме ім'я українського захисника, якого окупанти вбили 16 серпня під Новомихайлівкою. Тоді загинув 26-річний Артем Мазур. Лише три місяці тому захисник з Кіровоградщини одружився.

Під час обстрілу бойовиків у Мазура влучив снайпер. Воїн був у лавах ЗСУ з 2017 року, він служив у 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. У загиблого залишилась молода дружина, матір, зведені брат й сестра

Ховатимуть захисника 18 серпня у рідному селі Веселе.

Що відбувалось на Донбасі 16 серпня

  • За добу проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.
  • Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки.


Загиблий Артем Мазур / Фото з фейсбуку "Повернись живим"

Скандал з інсталяціями на Алеї Героїв Небесної Сотні

Джерело: 24 канал

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації для святкування Дня Незалежності. Проте це викликало обурення в українців, тому що об’єкти закривають фотографії загиблих. 

На Алеї поставили радянські автомати з водою й макети квартир. Поки незрозуміло, як їх планують використовувати.


Інсталяції на Алеї Небесної Сотні / Фото Богдана Кутєпова


Макети квартир / Фото Богдана Кутєпова

Як відреагувала влада

  • Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що встановлення цих об’єктів на Інститутській погоджували з Музеєм Революції Гідності. Однак політик переконаний, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом.
  • У Музеї Революції Гідності сказали, що про ідею їх усно інформували. Натомість Музей радив звертатися до зацікавлених сторін. Зокрема, й до родин Небесної Сотні.
  • В Офісі Президента заявили, що декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні є частиною композиції, однак їх таки перенесуть в інше місце.

Інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні, дивіться відео:

Янукович об'явився

Джерело: 24 канал

Президент-втікач Віктор Янукович раптово згадав про Україну. Він заявив, що Революція Гідності була "проєктом" Заходу. Крім того, політик, якого звинувачують у держзраді, сказав, мовляв, головною помилкою України за 30 років стала відмова від добросусідства з Росією.

Українці не могли стримати емоцій в мережі:

  • "П'яний проспиться, дурень – ніколи".
  • "Мразота, боягуз і зрадник".
  • "Головна помилка України – це Янукович і такі, як він".

Детальніше Янукович назвав головну "помилку" України: люди у мережі не стримують емоцій

Автор: Ольга Музика