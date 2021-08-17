Амністія "Талібану", дешевшання цін на електрику, ім'я загиблого воїна: головні новини 17 серпня

"Талібан" в Афганістані оголосив загальну амністію. Тарифи на електроенергію для населення здешевшають. Оприлюднили ім'я загиблого на Донбасі воїна. На Алеї Героїв Небесної Сотні встановили радянські інсталяції. Президент-втікач Віктор Янукович зробив зухвалу заяву про Україну. Такими були головні новини України та світу 17 серпня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 17 серпня:

Важливо Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар

"Талібан" оголосив загальну амністію

Джерело: NDTV

Угруповання "Талібан" оголосило загальну амністію для афганських урядовців. Бойовики закликають людей повертатись до роботи.

Вам слід починати своє повсякденне життя з повною впевненістю,

– сказали терористи.

Попри це, місцеві жителі живуть у страху. Люди, які працювали на афганський уряд або підтримувані Заходом організації бояться репресій, бо "Талібан" відомий своїми жорстокими покараннями.

Що відбувається в Афганістані: останні новини

США з травня почали виводити війська, однак таліби активізувались. Бойовики захоплювали все нові міста.

Вже 15 серпня терористи взяли під контроль столицю Кабул. Президент країни Ашраф Гані подав у відставку та покинув Афганістан.

Таліби запевняють, що нібито не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Рішення прийматиме шаріатський суд.

Бойовики пообіцяли не атакувати американських військових, але якщо ті покинуть Афганістан до 11 вересня 2021 року.

Дивіться відео, як таліби захопили владу в Афганістані:

Тарифи на електрику здешевшають

Джерело: постанова уряду

Кабмін оприлюднив постанову про спеціальні обов'язки для учасників ринку електроенергії. Це означає, що тарифи для населення з 1 жовтня подешевшають.

Для тих домогосподарств, які споживають не більше ніж 250 кіловат-годин на місяць, ціни за світло зменшили на 14%. Вони платитимуть 1,44 гривні за кіловат-годину.

Для кого тарифи не зміняться

Для українців, які споживатимуть понад 250 кіловат-годин, вартість електрики не зміниться. Вони сплачуватимуть 1,68 гривні. Тариф діятиме для всієї спожитої електроенергії, а не лише для того обсягу, що перевищує 250 кіловат-годин.

Фіксовані ціни для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2022 року включно.

Як змінювались тарифи на електрику 2021 році

1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф за перші 100 кіловат-годин на рівні 90 копійок за 1 кіловат-годину.

Тарифи для українців підняли на 36,6%.

Проте наприкінці квітня уряд продовжив механізм ПСО до 30 червня. Ціну зберегли на рівні 1,68 гривні за 1 кіловат-годину.

На Донбасі вбили воїна Артема Мазура

Джерело: фейсбук "Повернись живим"

Стало відоме ім'я українського захисника, якого окупанти вбили 16 серпня під Новомихайлівкою. Тоді загинув 26-річний Артем Мазур. Лише три місяці тому захисник з Кіровоградщини одружився.

Під час обстрілу бойовиків у Мазура влучив снайпер. Воїн був у лавах ЗСУ з 2017 року, він служив у 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. У загиблого залишилась молода дружина, матір, зведені брат й сестра

Ховатимуть захисника 18 серпня у рідному селі Веселе.

Що відбувалось на Донбасі 16 серпня

За добу проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки.



Загиблий Артем Мазур / Фото з фейсбуку "Повернись живим"

Скандал з інсталяціями на Алеї Героїв Небесної Сотні

Джерело: 24 канал

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації для святкування Дня Незалежності. Проте це викликало обурення в українців, тому що об’єкти закривають фотографії загиблих.

На Алеї поставили радянські автомати з водою й макети квартир. Поки незрозуміло, як їх планують використовувати.



Інсталяції на Алеї Небесної Сотні / Фото Богдана Кутєпова



Макети квартир / Фото Богдана Кутєпова

Як відреагувала влада

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що встановлення цих об’єктів на Інститутській погоджували з Музеєм Революції Гідності. Однак політик переконаний, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом.

У Музеї Революції Гідності сказали, що про ідею їх усно інформували. Натомість Музей радив звертатися до зацікавлених сторін. Зокрема, й до родин Небесної Сотні.

В Офісі Президента заявили, що декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні є частиною композиції, однак їх таки перенесуть в інше місце.

Інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні, дивіться відео:

Янукович об'явився

Джерело: 24 канал

Президент-втікач Віктор Янукович раптово згадав про Україну. Він заявив, що Революція Гідності була "проєктом" Заходу. Крім того, політик, якого звинувачують у держзраді, сказав, мовляв, головною помилкою України за 30 років стала відмова від добросусідства з Росією.

Українці не могли стримати емоцій в мережі:

"П'яний проспиться, дурень – ніколи".

"Мразота, боягуз і зрадник".

"Головна помилка України – це Янукович і такі, як він".

Детальніше Янукович назвав головну "помилку" України: люди у мережі не стримують емоцій