Амністія "Талібану", дешевшання цін на електрику, ім'я загиблого воїна: головні новини 17 серпня
Джерело:24 канал
"Талібан" в Афганістані оголосив загальну амністію. Тарифи на електроенергію для населення здешевшають. Оприлюднили ім'я загиблого на Донбасі воїна. На Алеї Героїв Небесної Сотні встановили радянські інсталяції. Президент-втікач Віктор Янукович зробив зухвалу заяву про Україну. Такими були головні новини України та світу 17 серпня.
Найважливіші новини України та світу за вівторок, 17 серпня:
Важливо Окупанти з самого ранку влаштували обшуки з арештами в кримських татар
"Талібан" оголосив загальну амністію
Джерело: NDTV
Угруповання "Талібан" оголосило загальну амністію для афганських урядовців. Бойовики закликають людей повертатись до роботи.
Вам слід починати своє повсякденне життя з повною впевненістю,
– сказали терористи.
Попри це, місцеві жителі живуть у страху. Люди, які працювали на афганський уряд або підтримувані Заходом організації бояться репресій, бо "Талібан" відомий своїми жорстокими покараннями.
Що відбувається в Афганістані: останні новини
- США з травня почали виводити війська, однак таліби активізувались. Бойовики захоплювали все нові міста.
- Вже 15 серпня терористи взяли під контроль столицю Кабул. Президент країни Ашраф Гані подав у відставку та покинув Афганістан.
- Таліби запевняють, що нібито не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Рішення прийматиме шаріатський суд.
- Бойовики пообіцяли не атакувати американських військових, але якщо ті покинуть Афганістан до 11 вересня 2021 року.
Дивіться відео, як таліби захопили владу в Афганістані:
Тарифи на електрику здешевшають
Джерело: постанова уряду
Кабмін оприлюднив постанову про спеціальні обов'язки для учасників ринку електроенергії. Це означає, що тарифи для населення з 1 жовтня подешевшають.
Для тих домогосподарств, які споживають не більше ніж 250 кіловат-годин на місяць, ціни за світло зменшили на 14%. Вони платитимуть 1,44 гривні за кіловат-годину.
Для кого тарифи не зміняться
Для українців, які споживатимуть понад 250 кіловат-годин, вартість електрики не зміниться. Вони сплачуватимуть 1,68 гривні. Тариф діятиме для всієї спожитої електроенергії, а не лише для того обсягу, що перевищує 250 кіловат-годин.
Фіксовані ціни для побутових споживачів діятимуть до 30 квітня 2022 року включно.
Як змінювались тарифи на електрику 2021 році
- 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф за перші 100 кіловат-годин на рівні 90 копійок за 1 кіловат-годину.
- Тарифи для українців підняли на 36,6%.
- Проте наприкінці квітня уряд продовжив механізм ПСО до 30 червня. Ціну зберегли на рівні 1,68 гривні за 1 кіловат-годину.
На Донбасі вбили воїна Артема Мазура
Джерело: фейсбук "Повернись живим"
Стало відоме ім'я українського захисника, якого окупанти вбили 16 серпня під Новомихайлівкою. Тоді загинув 26-річний Артем Мазур. Лише три місяці тому захисник з Кіровоградщини одружився.
Під час обстрілу бойовиків у Мазура влучив снайпер. Воїн був у лавах ЗСУ з 2017 року, він служив у 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. У загиблого залишилась молода дружина, матір, зведені брат й сестра
Ховатимуть захисника 18 серпня у рідному селі Веселе.
Що відбувалось на Донбасі 16 серпня
- За добу проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки.
Загиблий Артем Мазур / Фото з фейсбуку "Повернись живим"
Скандал з інсталяціями на Алеї Героїв Небесної Сотні
Джерело: 24 канал
У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації для святкування Дня Незалежності. Проте це викликало обурення в українців, тому що об’єкти закривають фотографії загиблих.
На Алеї поставили радянські автомати з водою й макети квартир. Поки незрозуміло, як їх планують використовувати.
Інсталяції на Алеї Небесної Сотні / Фото Богдана Кутєпова
Макети квартир / Фото Богдана Кутєпова
Як відреагувала влада
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що встановлення цих об’єктів на Інститутській погоджували з Музеєм Революції Гідності. Однак політик переконаний, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом.
- У Музеї Революції Гідності сказали, що про ідею їх усно інформували. Натомість Музей радив звертатися до зацікавлених сторін. Зокрема, й до родин Небесної Сотні.
- В Офісі Президента заявили, що декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні є частиною композиції, однак їх таки перенесуть в інше місце.
Інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні, дивіться відео:
Янукович об'явився
Джерело: 24 канал
Президент-втікач Віктор Янукович раптово згадав про Україну. Він заявив, що Революція Гідності була "проєктом" Заходу. Крім того, політик, якого звинувачують у держзраді, сказав, мовляв, головною помилкою України за 30 років стала відмова від добросусідства з Росією.
Українці не могли стримати емоцій в мережі:
- "П'яний проспиться, дурень – ніколи".
- "Мразота, боягуз і зрадник".
- "Головна помилка України – це Янукович і такі, як він".
Детальніше Янукович назвав головну "помилку" України: люди у мережі не стримують емоцій